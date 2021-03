Iako se tek vratila u svoj dom čija se vrijednost procjenjuje na oko 13,4 milijuna eura, Petra Ecclestone (32), najmlađa kći poznatog tajkuna Formule 1, već ima primjedbu na svoje susjede u L.A.-u, Meghan Markle i princa Harryja, piše Daily Mail.

- Uvijek sam pokušavala stati iza Meghan - rekla je nasljednica.

- Harry i Meghan su imali tu slobodu da odu odande ukoliko nisu željeli onakav život. No, u drugu ruku, rekli su da žele privatnost, a ne slavu i da ne žele davati intervjue, iako su do sada to jedino i radili - dodala je Ecclestone.

Izgleda da je i susjedi zasmetao njihov novi intervju s Oprah Winfrey koji je imao velik odjek u javnosti.

Meghan Markle i princ Harry su dobili potpuni kontra efekt novim izlaskom u javnost naime, sada su postali još veća meta kritika i medijskih natpisa diljem svijeta.