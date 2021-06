Lisa Kudrow (57), zvijezda serije Prijatelji, jedno je od prvih poznatih imena Disneyjeve glazbene komedije 'Better Nate Than Ever'. Radnja filma temelji se na Federleovu romanu o trinaestogodišnjem Nateu Fosteru iz Pittsburgha, koji sa svojom najboljom prijateljicom Libby odlazi na veliku glazbenu audiciju u New York, nakon što nijedno od njih nije uspjelo proći na audiciji za školsku predstavu, piše Deadline.

Slučajan susret s Nateovom davno izgubljenom tetom Heidi, koju će tumačiti Kudrow, potpuno mijenja tijek događaja, a njih dvoje možda će trebati jedno drugo da bi ostvarili svoje snove. Na žalost bit ćemo uskraćeni za Lisino planetarno popularno pjevanje van tonaliteta kojem smo svjedočili u Prijateljima jer glumica u filmu ipak neće pjevati.

Audicije za uloge Natea i Libby počele su početkom ove godine i u završnoj su fazi.

Film producira Marc Platt (64), koji je prethodno radio na filmovima 'La La Land', 'Mary Poppins Returns' i 'Cruella', a spisatelj Tim Federle (41) pretočit će sadržaj svoje knjige u scenarij za obiteljski film koji će i režirati.