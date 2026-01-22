Phil Collins o detaljima svog narušenog zdravlja: Sve što je moglo poći po zlu, pošlo je...

Phil Collins je uoči 75. rođendana u ekskluzivnom i iskrenom intervjuu za BBC Two progovorio o zdravstvenim problemima s kojima se suočava posljednjih godina. Ispričao je kako ima 24-satnu njegu medicinske sestre u svom domu i to nakon što je prošao čak pet operacija koljena. Osim toga, rekao je kako mu je alkohol gotovo uništio bubrege.

Legendarni glazbenik se posljednjih godina potpuno povukao iz javnosti, posebice nakon što je s bendom Genesis završio oproštajnu turneju početkom 2022. godine. Unatoč svemu, kaže kako ipak 'još ima života u ovom starom psu'.

- Da, to je trajna borba. Imam medicinsku sestru koja je sa mnom 24 sata dnevno kako bi se pobrinula da uzimam lijekove kako treba - rekao je.

Foto: Christoph Schmidt/DPA

Komplikacije su se samo nizale - jedna za drugom.

- Imao sam sve moguće probleme. Sve što je moglo poći po zlu, pošlo je po zlu. Dobio sam COVID u bolnici, bubrezi su mi počeli otkazivati... Činilo se da se sve loše spojilo u istom trenutku - ispričao je Collins.

Foto: Jonathan Brady/Press Association

Problemi sa zdravljem vuku se već godinama. Još se od povratničke turneje Genesisa 2007. godine bori s ozbiljnim oštećenjima živaca, zbog kojih je izgubio osjet u prstima. Zbog toga više ne može svirati bubnjeve. U jednom je razdoblju bio toliko loše da nije mogao niti držati pribor za jelo.

Razvio je i poremećaj hoda poznat kao padajuće stopalo, zbog čega se bez pomoći teško kretao. Naime, riječ je o neurološkom poremećaju hoda kod kojeg oboljeli ne može normalno podići prednji dio stopala. Zbog toga stopalo pri hodu 'visi', odnosno zapinje o pod i često se vuče, pa pri hodu treba dizati koljeno više nego inače kako ne bi došlo do pada. Sve to nastaje zbog oštećenja živaca.

Danas hoda uz pomoć štaka, ali kaže kako je zahvalan što uopće može hodati.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

- Imao sam pet operacija na koljenu. Sad imam koljeno koje funkcionira i mogu hodati, doduše uz pomoć, ali mogu - dodao je.

Potresno je bilo njegovo priznanje o problemima s pićem.

- Vjerojatno sam pio previše, pa su mi bubrezi stradali. Uživao sam kad sam se maknuo s turneje, mislio sam - sad ću raditi sve ono što nisam mogao. Nisam bio onaj tip koji ostaje budan cijelu noć i pije, pio bih tijekom dana, ali pretpostavljam da je toga bilo previše. Nikad nisam bio pijan, iako sam pao nekoliko puta. Ali to me sustiglo i proveo sam mjesece u bolnici - iskreno je rekao.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Danas je, kako otkriva, dvije godine trijezan. Unatoč teškom razdoblju, Collins ne isključuje povratak glazbi.

- Imam neke stvari koje su napola gotove ili nikad završene. Volio bih malo zasvirati, vidjeti ima li još glazbe u meni… Moraš početi da bi znao možeš li. Možda ima još života u starom psu. Vidjet ćete - poručio je zagonetno.

Podsjetimo, Collins nije objavio album s autorskim pjesmama još od Testifyja iz 2002. godine, a na posljednjem studijskom albumu Goin’ Back iz 2010. godine je obradio Motown klasike. No između 2017. i 2019. uspio je nastupiti na turnejama, uz veliku podršku svoje obitelji.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osvrnuo se i na svoju djecu. Njegova kći Lily Collins (36) igra glavnu ulogu u seriji Emily u Parizu, a jako je ponosan na njenu uspješnu karijeru izvan glazbe. Sin Nic (24) je krenuo njegovim stopama te postao bubnjar.

Upravo je on uskočio na očevo mjesto i sjeo za bubnjeve tijekom povratničke turneje Genesisa, kada je Phil bio u prevelikim bolovima.

- Iznenadio me koliko je dobar. Fantastičan je - zaključio je Collins s ponosom.