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ZABORAVILA SE OBUĆI

FOTO Ho, ho, ho! Kylie Jenner već je pozirala kao Baka Mraz, ali s puno manje odjeće na sebi

Najmlađa sestra klana Kardashian-Jenner, predstavila je novu kolekciju make-upa. S obzirom da se radi o božićnoj kolekciji, na glavu je stavila kapu Djeda Božićnjaka, no na ostatak odjevne kombinacije je zaboravila
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FOTO Ho, ho, ho! Kylie Jenner već je pozirala kao Baka Mraz, ali s puno manje odjeće na sebi
Kylie Jenner na glavu je nabacila kapicu Djeda Božićnjaka u ružičastoj boji kako bi promovirala svoju novu liniju make-upa, no pri odabiru ostatka odjevne kombinacije ostala je vjerna sebi i odlučila se za grudnjak i gaćice | Foto: Instagram/KylieJenner
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Kylie Jenner na glavu je nabacila kapicu Djeda Božićnjaka u ružičastoj boji kako bi promovirala svoju novu liniju make-upa, no pri odabiru ostatka odjevne kombinacije ostala je vjerna sebi i odlučila se za grudnjak i gaćice | Foto: Instagram/KylieJenner
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