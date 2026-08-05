Pierce Brosnan i Keely Shaye proslavili 25 godina braka

Pierce Brosnan (73) i njegova supruga Keely Shaye Brosnan (62) proslavili su svoju 25. godišnjicu braka, a tim povodom poznata novinarka i aktivistica podijelila je emotivnu objavu na društvenim mrežama. Par, koji slovi za jedan od najstabilnijih u Hollywoodu, još je jednom pokazao da njihova ljubav s godinama samo jača te da su i dalje jednako zaljubljeni kao i prvog dana.

Keely je u srijedu na svom Instagram profilu obilježila veliku obljetnicu dirljivom posvetom suprugu. Objavila je seriju zajedničkih fotografija, od onih s početka njihove veze do novijih, koje prikazuju njihove nježne trenutke, kako privatne, tako i one s crvenog tepiha. Uz fotografije je podijelila i emotivnu poruku kojom je raznježila svoje pratitelje.

"Sretna 25. godišnjica braka, ljubavi moja! Kakva je avantura život s tobom. Veselim se idućih 25 godina uz tebe", napisala je uz fotografije.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je 1994. godine u Meksiku, otprilike dvije godine nakon što je irski glumac izgubio svoju prvu suprugu, Cassandru Harris, koja je preminula od raka jajnika. Keely je u to vrijeme radila kao novinarka te je poslana u Cabo San Lucas kako bi intervjuirala glumca Teda Dansona. Međutim, kada je Danson bio spriječen, na jednoj zabavi povezala se sa zvijezdom filma Mamma Mia!. Njihov prvi susret bio je, kako je kasnije opisala, sudbonosan.

Foto: Andrea Raffin

Prisjećajući se tog trenutka, Keely je priznala da ju je Pierce odmah očarao.

​- Bio je zadivljujuć. Visok, taman i zgodan, sve ono što bi svakoga odmah privuklo. Imao je nestašan sjaj u očima. Pomislila sam: 'Wow! Wow!' - izjavila je jednom.

Nakon sedam godina veze, par se vjenčao četvrtog kolovoza 2001. na slikovitoj ceremoniji u Irskoj, nakon čega je uslijedilo raskošno slavlje u dvorcu Ashford. Tijekom godina oboje su često javno govorili o svojoj dubokoj privrženosti i međusobnoj podršci, a Pierce je više puta istaknuo kako mu je Keely dala "krila da leti".

storyeditor/2024-04-05/PXL_011017_18221600.jpg | Foto: matija habljak/Pixsell

​- Pronašao sam sjajnu ženu u Keely Shaye. Ni da tražim milijun puta, ne bih pronašao bolju - izjavio je glumac za People.

Pierce i Keely zajedno imaju dva sina: Dylana (29) i Parisa (25). Glumac je također otac sinovima Christopheru (53) i Seanu (42), koje je dobio s pokojnom prvom suprugom Cassandrom. Njegova posvojena kći Charlotte, nažalost, preminula je od raka jajnika 2013. godine u 41. godini života, od iste bolesti kao i njezina majka.

*uz korištenje AI-ja



