James Bond koji je iza glamura skrivao veliku tugu: Doživio je tragediju, no pronašao je ljubav

Pierce Brosnan rođen je 16. svibnja 1953. godine u irskom gradu Droghedi. Njegovo djetinjstvo nije bilo lako. Otac Thomas napustio je obitelj dok je Pierce još bio beba, a majka May otišla je u London raditi kao medicinska sestra kako bi sinu omogućila bolji život. Odrastao je uglavnom uz baku i djeda, a kasnije i uz rodbinu. Sam Brosnan godinama je govorio kako ga je upravo taj osjećaj napuštenosti oblikovao kao čovjeka i kasnije kao oca.

Kada se kao dječak preselio u London kako bi ponovno živio s majkom i očuhom, susreo se s potpuno drugačijim svijetom. U velikom gradu često se osjećao kao autsajder, irski dječak koji pokušava pronaći svoje mjesto među vršnjacima. Umjetnost mu je postala utočište. U početku ga je privlačilo slikarstvo i ilustracija pa je sa 16 godina napustio školu kako bi radio kao ilustrator. Međutim, početkom sedamdesetih otkrio je glumu i upisao prestižni Drama Centre London. Upravo ondje započeo je put do zvijezda.

Njegovi prvi glumački koraci bili su vezani uz kazalište londonskog West Enda, gdje je brzo privukao pozornost zahvaljujući izraženoj scenskoj prisutnosti i elegantnom nastupu. U ranim osamdesetima pojavio se i na filmu, a američka publika počela ga je primjećivati kroz televizijske projekte poput mini-serije “Manions of America” i “Nancy Astor”, za koju je bio nominiran za Zlatni globus.

Dug put do Jamesa Bonda

Pravu prekretnicu donijela je serija “Remington Steele”, koja je krenula 1982. godine. Brosnan je utjelovio šarmantnog privatnog detektiva i vrlo brzo postao televizijska senzacija. Njegov spoj britanske sofisticiranosti, humora i samopouzdanja mnogima je djelovao kao savršena priprema za ulogu Jamesa Bonda. Već tada počele su glasine da će upravo on jednog dana preuzeti ulogu najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu.

Sudbina je, međutim, nekoliko puta zakomplicirala taj put. Zanimljivo je da je Brosnan još početkom osamdesetih upoznao producenta Alberta R. Broccolija preko svoje prve supruge Cassandre Harris, koja je glumila Bondovu djevojku u filmu “For Your Eyes Only”. Broccoli je navodno odmah rekao kako bi Brosnan mogao postati idealni nasljednik Rogera Moorea. Kada je 1986. izgledalo da će konačno preuzeti ulogu Bonda, dogodio se neočekivan obrat. Televizijska mreža NBC obnovila je “Remington Steele” upravo zbog medijske pozornosti izazvane pričama o Bondu, a Brosnan je zbog ugovora morao ostati u seriji. Producenti franšize zato su angažirali Timothyja Daltona.

Foto: PROFIMEDA

To razdoblje bilo je jedno od najvećih profesionalnih razočaranja u njegovu životu. Ipak, Brosnan nije odustajao. Godinama kasnije priznao je kako ga je gubitak uloge pogodio, ali i naučio strpljenju. Upravo će mu to strpljenje kasnije donijeti status jednog od najpopularnijih Bondova u povijesti.

Konačno, 1994. godine službeno je potvrđeno da Pierce Brosnan postaje novi James Bond. Njegov debi stigao je godinu kasnije u filmu “GoldenEye”, koji je revitalizirao franšizu i Bondu vratio modernost nakon hladnoratovskog razdoblja. Brosnanov Bond bio je kombinacija klasične elegancije Seana Conneryja i emocionalnije, suvremenije interpretacije. Publika ga je odmah prihvatila.

“GoldenEye” nije bio samo veliki kino-hit nego i svojevrsni kulturni fenomen devedesetih. Brosnan je Bondu dao sofisticiranost, ali i određenu dozu melankolije i cinizma. Njegov nastup bio je dovoljno hladan za akcijskog junaka, ali i dovoljno emotivan da lik djeluje ljudski. Uslijedili su “Tomorrow Never Dies”, “The World Is Not Enough” i “Die Another Day”, filmovi koji su ostvarili veliki komercijalni uspjeh i dodatno učvrstili Brosnanov status globalne zvijezde.

Foto: PROFIMEDA

Tijekom Bond ere Brosnan je postao simbol luksuza i stila. Njegov izgled, način govora i držanje pretvorili su ga u jednog od najprepoznatljivijih glumaca devedesetih. Bio je zaštitno lice brojnih kampanja, a njegov Bond ostao je posebno popularan među publikom koja je odrasla uz videoigre poput “GoldenEye 007” i “Everything or Nothing”, u kojima je također sudjelovao.

Ipak, iza uspjeha krila se i određena frustracija. Brosnan je kasnije otvoreno kritizirao neke kreativne odluke u posljednjem Bond filmu “Die Another Day”, smatrajući da je franšiza otišla predaleko u spektakl i izgubila dio realizma. Nakon višemjesečnih nagađanja, 2004. godine producenti su odlučili krenuti u novom smjeru i zamijeniti ga Danielom Craigom.

Očekivao je drugačiji oproštaj

Način na koji je završio njegov odnos s franšizom ostavio je gorak okus. Brosnan je godinama kasnije priznao da ga je telefonski poziv producentice Barbare Broccoli potpuno šokirao. Smatrao je da je mogao snimiti još barem jedan film i očekivao drukčiji oproštaj. Unatoč tome, javno je podržao Daniela Craiga i više puta izjavio kako smatra da je Craig odradio izvrstan posao.

Ono što Piercea Brosnana razlikuje od mnogih glumaca koji su igrali kultne likove jest činjenica da nije nestao nakon svoje najpoznatije uloge. Dapače, tek nakon Bonda pokazao je koliko je svestran glumac. Već tijekom bondovskog razdoblja glumio je u filmovima poput “Mars Attacks!”, “Grey Owl”, “The Thomas Crown Affair” i “The Tailor of Panama”, no nakon odlaska iz franšize počeo je birati još raznovrsnije projekte.

Foto: PROFIMEDA

Posebno se istaknuo u filmu “The Matador” iz 2005., gdje je odigrao potpuno drukčiji tip lika – umornog, psihološki nestabilnog plaćenog ubojicu. Kritičari su tada hvalili njegovu spremnost da se udalji od uglađenog Bond imidža i pokaže mračniju, ranjiviju stranu.

Široj publici približio se i kroz glazbeni hit “Mamma Mia!”, u kojem je pokazao da se ne boji ni pjevanja ni romantične komedije. Film je postao golemi hit, a Brosnan je osvojio publiku toplinom i samoironijom. Kasnije se pojavio i u nastavku “Mamma Mia! Here We Go Again”.

U kasnijoj fazi karijere Brosnan se sve više okrenuo karakterim ulogama. Filmovi poput “The Ghost Writer”, “The Foreigner”, “Black Adam” i “The Out-Laws” pokazali su njegovu sposobnost prilagodbe novim generacijama gledatelja i suvremenom Hollywoodu. Istodobno je ostao aktivan i kao producent preko svoje produkcijske kuće Irish DreamTime, koju je osnovao sa svojim dugogodišnjim prijateljem Beauom St. Clairom.

Velika tragedija i nova šansa za ljubav

Privatni život Piercea Brosnana često je bio još dramatičniji od filmskih scenarija. Njegova velika ljubav bila je australska glumica Cassandra Harris, koju je upoznao sedamdesetih godina. Vjenčali su se 1980., a Brosnan je kasnije posvojio njezino dvoje djece, Charlotte i Christophera, nakon smrti njihova biološkog oca. Zajedno su dobili i sina Seana. Brosnan je često govorio kako mu je Cassandra promijenila život i dala stabilnost koju nikada nije imao u djetinjstvu.

Njihova sreća brutalno je prekinuta 1991. godine kada je Cassandra umrla od raka jajnika u dobi od samo 43 godine. Brosnan je kasnije priznao da ga je njezina smrt potpuno slomila. Povukao se, prolazio kroz razdoblja depresije i pokušavao pronaći način da nastavi dalje zbog djece. Još tragičnije, ista bolest desetljećima kasnije odnijela je i život njegove posvojene kćeri Charlotte.

Foto: Ik Aldama

Mnogi bliski prijatelji tvrdili su da ga je upravo taj gubitak trajno promijenio. Brosnan je postao povučeniji, emotivniji i mnogo više usmjeren na obitelj nego na holivudski glamur. U intervjuima je često isticao kako ga je smrt supruge naučila koliko je život prolazan.

Novu ljubav pronašao je 1994. godine kada je u Meksiku upoznao novinarku i televizijsku voditeljicu Keely Shaye Smith. Njihov odnos vrlo brzo postao je ozbiljan, a Brosnan je kasnije govorio da mu je Keely vratila vjeru u život i sreću. Vjenčali su se 2001. u Irskoj, a zajedno imaju sinove Dylana i Parisa.

Za razliku od mnogih holivudskih brakova, njihov odnos traje više od tri desetljeća i često se navodi kao jedan od najstabilnijih u filmskoj industriji. Brosnan nikada nije skrivao koliko mu supruga znači. U više je navrata javno branio Keely od zlonamjernih komentara na društvenim mrežama i odbijao holivudske standarde koji nameću opsesiju izgledom i starenjem.

Posebno je zanimljivo da par dijeli snažan interes za ekologiju i humanitarni rad. Zajedno su sudjelovali u kampanjama protiv nuklearnih testiranja i projektima zaštite okoliša, uključujući borbu protiv izgradnje industrijskih postrojenja koja su mogla ugroziti morski ekosustav u Kaliforniji i Meksiku. Brosnan je godinama surađivao s Greenpeaceom i UNICEF-om, a poznat je i kao veliki zagovornik zaštite oceana i životinjskog svijeta.

Privatno Brosnan danas živi mnogo mirnije nego tijekom vrhunca bondovske slave. Vrijeme dijeli između Kalifornije, Havaja i Irske, kojoj je ostao snažno privržen. Iako je postao američki državljanin, nikada se nije odrekao irskog identiteta. Često govori da se i dalje osjeća kao irski dječak koji je samo imao nevjerojatnu životnu sreću.