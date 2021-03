ITV je objavio kako je Piers Morgan (55) dao otkaz na mjestu voditelja emisije 'Good Morning Britain', javlja Express.co.uk.

POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry u intervjuu s Oprah

- Nakon razgovora s ITV-om, Piers Morgan odlučio je da je vrijeme da napusti 'Good Morning Britain'. ITV je prihvatio ovu odluku i nema više što dodati - piše u izjavi televizije.

Piers, inače, vodi emisiju ponedjeljkom, utorkom i srijedom ujutro. Nije poznato hoće li sutra voditi emisiju.

Podsjetimo, Piers Morgan je izletio iz studija prilikom snimanja 'Good Morning Britain' nakon što su ga kritizirali zbog oštrih komentara poslije intervjua Meghan Markle (39) i princa Harryja (36) s voditeljicom Oprah Winfrey (67).

Piers je prethodno rekao kako je pričao s Meghan i ona ga je 'otkantala' nakon što je počela izlaziti s Harryjem. Voditelj Alex Beresford u emisiji mu je rekao kako je imala pravo na to, a on je svejedno i dalje nastavlja 'uništavati'.

- Razumijem da vam se ne sviđa Meghan Markle, nekoliko ste puta to jasno dali do znanja na ovom programu i razumijem da ste imali privatan odnos s njom i da vas je 'otkantala' - rekao mu je Alex. Nakon ovih riječi Piers je rekao: 'U redu, ja sam gotov s ovime' i izjurio iz studija. Alex je komentirao kako je to bilo patetično ponašanje.

- Žao mi je, ali svi moramo sjediti ovdje i slušati njegove 'izljeve'. Jučer je od 6:30 do sedam sati bilo nevjerojatno teško za gledati emisiju. On ima sposobnost doći ovdje i razgovarati iz položaja koji ne razumije u potpunosti - dodao je Beresford.