OPISAO OPORAVAK

Piers Morgan slomio kuk nakon nezgode u Londonu: Javio se iz bolnice, za sve krivi Trumpa

Piše Zrinka Medak Radić,
Piers Morgan slomio kuk nakon nezgode u Londonu: Javio se iz bolnice, za sve krivi Trumpa
Foto: Piers Morgan/Instagram

Kontroverzni britanski voditelj i novinar ozlijedio se nakon što se spotaknuo o malu stepenicu u hotelskom restoranu, a oporavak će uključivati operaciju, štake i višemjesečnu pauzu od putovanja

Britanski novinar i televizijski voditelj Piers Morgan završio je u bolnici nakon što je slomio kuk, što je sam potvrdio u objavi na Instagramu. Šezdesetogodišnji medijski komentator otkrio je da je do ozljede došlo nakon, kako je naveo, naizgled bezazlenog posrtaja.

Prema njegovim riječima, nesreća se dogodila u restoranu jednog londonskog hotela, gdje se spotaknuo o malu stepenicu i pao. Pad je, kako se pokazalo, imao ozbiljne posljedice – prijelom vrata bedrene kosti, zbog kojeg je morao na operaciju i ugradnju novog kuka.

Uz fotografiju iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidi priključen na infuziju i kisik, Morgan je situaciju opisao u svom prepoznatljivom, sarkastičnom tonu. Naveo je da se trenutno oporavlja u bolnici te da će sljedećih šest tjedana morati koristiti štake, dok su mu dulja avionska putovanja zabranjena iduća tri mjeseca.

"Nova godina je krenula odlično", ironično je poručio, uz dodatak da za sve – u šali – krivi Donalda Trumpa.

Morgan je uz selfie podijelio i rendgensku snimku nastalu nakon pada, na kojoj je crvenim krugom označio mjesto prijeloma.

Unatoč ozljedi, voditelj je zadržao vedar duh, a njegovi pratitelji reagirali su brojnim porukama podrške i željama za brzi oporavak, piše People.

Foto: screenshoot/twitter

Piers Morgan trenutačno vodi talk-show Piers Morgan Uncensored na YouTubeu, gdje je poznat po izravnim, često konfrontacijskim intervjuima i oštrim stavovima. Kako je najavio, pred njim je razdoblje oporavka, a povratak u puni profesionalni ritam ovisit će o tijeku rehabilitacije.

