Pijanist Klasan: 'Cijeli svijet sad želi pomoći u velikoj obnovi Hrvatskog glazbenog zavoda'

<p>Slike uništenoga krovišta, zidova, namještaja, a ponajviše oštećenih instrumenata, obišle su svijet nakon zagrebačkog potresa. Slike su to zgrade Hrvatskoga glazbenog zavoda, koja ponosno stoji u središtu Zagreba već 144 godine. Za obnovu je potrebno oko 800.000 kuna, iznos koji zavod nema.</p><p>Žive od svojih prihoda, a njih isprva nije bilo zbog karantene i posebnih mjera, a potom i zbog potresa. No pomoć stiže sa svih strana.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski glazbeni zavod</b></p><p>Inicijativu s online koncertima pokrenuo je pijanist <strong>Petar Klasan </strong>(28), kojemu pomaže zaručnica i ugledna finska čelistica <strong>Liina Leijala</strong>. Imao je kao dijete u HGZ-u prvi veliki koncert, a danas pomaže izvana. Živi u Beču, radi u Palestini.</p><p>- Pomažu svi, pridružili su nam se ugledni glazbenici iz Hrvatske, ali i cijelog svijeta, iz Japana, Amerike, Italije, Francuske, Austrije, Srbije... - kaže. Dodaje da o problemu zavoda znaju u cijelom svijetu i da umjetnici žele pomoći umjetnosti.</p><p>- Na Facebook stranicama Lions Cluba Kontesa Nera, Hrvatskoga glazbenog zavoda i Con Brio “Concert Series online” festival traje do 17. lipnja, a dan poslije će biti završni koncert. To će biti završnica festivala. Sudionici su, uz pokretače inicijative, umjetnici koji redovito nastupaju u koncertnoj sezoni Con Brio - rekao nam je Petar.</p>