Pinčić se opustila na moru: Objavila fotografiju u badiću

<p>Ostani ljeto, ostani, napisala je<strong> Doris Pinčić </strong>(31) u opis fotografije na kojoj pozira u badiću dok sjedi na plaži i u naručju drži kćerkicu<strong> Gitu</strong>. </p><p>Voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' uživa na odmoru u rodnom kraju, a vrijeme provodi i s prijateljicama, što također pokazuje na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Imam svoj mali krug velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja - stoji u opisu jedne od objava.</p><p>Posljednje fotografije koje je objavila su one na kojima se njezin sin i kći igraju s bojicama.</p><p>Voditeljica je zatim prepričala kronologiju bratsko-sestrinske ljubavi.</p><p>- 1. Hoćemo zajedno crtati na velikom papiru? Daaaaaa (oduševljeno); 2. Ti crtaj ovdje, a ti na drugoj strani, može? Ali mamaaaaa, ona meni namjerno gazi što ja pišem.. Mamaaaaa (nervoza krenula); 3. Moolim vas nemojte se svađati, vidi koliko bojica i papira ima, i za još 3 djece.. Ali mamaaa, on je mene tukio, nisam, jesi, nisam, jesi; 4. Ukoliko se ne smirite.. I... Kreće niz maštovitih dosjetki.. Na koje oni uglavnom nastave po svom - objasnila je Doris pa nasmijala pratitelje na Instagramu.</p><p>- I tako, stotinjak puta dnevno. Pa ajde recite, ako to nije ona prava bratsko-sestrinska ljubav, što onda je - zaključila je Pinčić.</p>