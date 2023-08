Pink promijenila stihove svoje pjesme u znak podrške Britney Spears pa oduševila publiku

Foto: Instagram/Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Originalne stihove pjesme 'Don't Let Me Get Me', pjevačica Pink je zamijenila i pružila podršku Britney koja se rastaje

Američka pjevačica Pink (43) u srijedu na koncertu u Detroitu otvoreno je podržala pjevačicu Britney Spears (41) koja je usred razvoda od fitness trenera Sama Asgharija. POGLEDAJTE VIDEO: Pink je na koncertu u Detroitu u Comercia Parku u pjesmi 'Don't Let Me Get Me' promijenila stihove i time pružila podršku pjevačici Britney Spears, prenosi Daily Mail. Foto: YouTube/screenshot Originalni stih pjesme glasi: 'Umorna sam od usporedbi s prokletom Britney Spears, Ona je tako lijepa, To jednostavno nisam ja' Ali, Pink je riječ 'prokletom' zamijenila 'slatkom'. Pink je tako oduševila publiku koja je imala samo riječi hvale. - Tako sjajno, volim Pink još više zbog toga!! - glasi jedan od komentara. Podsjetimo, Britney Spears i Sam Asghari razvode se nakon nešto više od godinu dana braka. Sam je podnio zahtjev za razvod u srijedu, nekoliko sati nakon što su se pojavile prve glasine o njihovom prekidu. Do toga je navodno došlo zbog glasina o Spearsinoj aferi, koja je dovela do velike svađe, nakon koje se Asghari iselio iz zajedničke kuće