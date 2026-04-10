Pips Chips & Videoclips najavili koncert u zagrebačkoj Areni

Pips Chips & Videoclips, jedan od naših najvećih i najvažnijih rock bendova, najavljuje samostalni koncert u Areni Zagreb u subotu 10. travnja 2027.

Kultni zagrebački bend i jedan od najvoljenijih uopće u povijesti ovdašnje rock scene na svoj 35. rođendan u najvećoj hrvatskoj dvorani održat će najvažniji koncert dosadašnje karijere. Prodaja ulaznica kreće u ponedjeljak 13. travnja 2026.

"Ne, kao mali nisam sanjao da sviramo Arenu. Ne, ni kao puno stariji nisam ganjao brojeve i milijune. Baš me briga za sve to, vjerujem kao i vas, dragi publikume. Ali tak se stvari izvrte, tak se nekako prirodno poslože. Jedino je bitno, a u to smo se mogli uvjeriti na Pipsima bezbroj puta u 35 godina koje ćemo zajedno tamo proslaviti - SVE ĆE GORIT!", poručuje Dubravko Ivaniš.

Dugu karijeru označili su antologijski albumi i epohalni singlovi poput „Plači“, „Malena“, „Gume na kotačima“, „Ljubav“, „Dinamo ja volim“, „Ljeto 85“, „Supermama“, „Zdenka“, „Narko“, „Bog“, „Sao Paolo“, „2x2“, „Mala fufica“, „Poštar lakog sna“, „Na putu prema dole“, „Nogomet“, kao i noviji „Većinom“, „SSND“ i “Pariz”. Pjesme koje su odgojile generacije fanova konstantno izazivaju euforiju na koncertima te dokazuju da su Pipsi ogroman bend s ogromnim pjesmama.

Pipsi su u zadnje desetljeće po više puta punili zagrebačke klubove i prostore te nastupali konstantno po festivalima diljem regije. Uz, primjerice, tri rasprodana kluba Boogaloo ili rekordnih šest nastupa u Vintage Industrial Baru bilo je jasno da postoji duboka povezanost između Pipsa i Zagreba. Veliki rasprodani koncert na stadionu Šalata samo je zacemetirao ogromnu privrženost ovdašnje publike i benda.

Vrijeme je za novo masovno okupljanje fanova, a prvi pohod Pipsa na najveću hrvatsku dvoranu ostat će definitivno upisan kao jedan od najvažnijih koncerata. Nastup u Areni Zagreb bit će prilika čuti neke od najznačajnijih pjesama domaće rock glazbe, a najveći samostalni koncert Pipsa predstavit će najbitnije trenutke iz duge karijere započete prije više od tri desetljeća u novozagrebačkom kvartu Zapruđe.

Ulaznice po cijeni od 25 eura za Parter i 30 eura za Tribine u prodaji su od ponedjeljka 13. travnja 2026. u 10:00 na Core Eventu.