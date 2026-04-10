Devin predstavio singl 'I could never' o ljubavi bez iluzija

Istarski umjetnik Devin, na ovogodišnjoj Dori široj se publici predstavio pjesmom „Over me“, te stekao status jednog od najuvjerljivijih novih autorskih glasova. Nakon upečatljivog i snažnog nastupa, mladi pjevač nastavlja graditi svoj umjetnički identitet. Njegov nastup nije bio samo televizijski trenutak, već jasna izjava o senzibilitetu, ranjivosti i spremnosti da vlastite priče dijeli iskreno, otvoreno i bez zadrške. Upravo ta autentičnost, koja je odjeknula i kod publike i kod struke, postavlja temelj za novo poglavlje koje sada otvara singlom „I could never“.

Nova pjesma donosi zreliji, dublji i introspektivniji autorski izraz, ali i jasno pokazuje umjetnika koji se više ne skriva iza idealiziranih narativa. Singl nastaje kao prvi stvarni doticaj s realnošću ljubavi, trenutak u kojem prestaje fatalna romantizacija adolescentskih emocija i počinje suočavanje s onim što ljubav uistinu jest. Kroz tekst, Devin progovara iz perspektive osobe koja si napokon postavlja ona teška, često neizgovorena pitanja o trajanju, žrtvi, identitetu i promjeni. U toj emotivnoj realnosti ljubav više nije izolirani osjećaj, već prijelazna točka, korak prema sljedećoj fazi vlastitog postojanja. Upravo ta transformacija čini srž pjesme: trenutak kada shvaćaš da ljubav nije samo nešto što ti se događa, nego nešto što te oblikuje, redefinira i, na neki način, mijenja tijek tvog života.

Posebnu težinu pjesmi daje i unutarnji konflikt koji proizlazi iz života umjetnika. Nestabilnost kao konstanta između stvaranja, sumnje i opstanka, sudara se sa strahom od gubitka osobe koju voliš. U toj tenziji, Devin precizno hvata osjećaj rastrganosti između osobnog i profesionalnog, između potrebe da ostaneš vjeran sebi i straha da ćeš pritom izgubiti ono najvažnije. Upravo to je prostor u kojem „I could never“ postaje više od ljubavne pjesme, postaje iskren zapis o odrastanju, odgovornosti i izborima koji nemaju jednostavne odgovore.

Autentičnost pjesme dodatno naglašava i njezin proces nastanka. Devin ju je napisao u automobilu, jednom od rijetkih mjesta gdje je mogao pronaći privatnost i mir. U vremenu kada većina ideja nastaje i ostaje zarobljena u digitalnim bilješkama, ovaj tekst nastao je isključivo na papiru, kemijskom olovkom. Taj povratak osnovama daje pjesmi dodatnu slojevitost, osjećaj neposrednosti, sirovosti i potpune iskrenosti.

„Od prvog trenutka znao sam da ova pjesma ima širu priču nego što sam prvotno mislio. Kao da je sama pronašla svoj smjer. Za mene je ona svojevrsno obećanje jer vjerujem da sve što napišem, prije ili kasnije postane moja stvarnost“, poručuje Devin.

„I could never“ tako ne funkcionira samo kao novi singl, već kao osobni manifest, trenutak u kojem se umjetnik ne samo izražava, već i definira. To je pjesma o ljubavi, ali još više o spoznaji, hrabrosti i prihvaćanju neizvjesnosti koja dolazi s odlukom da ideš dalje, čak i kada ne znaš gdje će te taj put odvesti.

Publika će Devina i pjesmu „I could never“ uživo moći doživjeti 7. svibnja u klubu Boogaloo, na Eurosong Warm Up Partyju.