Što se sluša u svemiru? Objavili playlistu za buđenje s Artemisa II

Čak i astronauti stotinama tisuća kilometara od Zemlje trebaju jutarnju budilicu, a ima li boljeg načina za započeti dan u nultoj gravitaciji od dobre pjesme. Kontrolni centar misije Artemis II u Houstonu svakog je jutra puštao pomno odabrane hitove kako bi probudio četveročlanu posadu na njihovom povijesnom desetodnevnom putovanju oko Mjeseca.

Posada, koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Christina Koch i Victor Glover te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, prva je u više od pedeset godina koja je putovala u blizinu Mjeseca. Tijekom misije oborili su i rekord Apolla 13 iz 1970. za najdalji let od Zemlje, dosegnuvši udaljenost od 406.771 kilometar. Postali su i prvi ljudi koji su golim okom vidjeli dijelove daleke strane Mjeseca. A svaki dan na tom nevjerojatnom putovanju započinjali su glazbom. Američka svemirska agencija sad je tu playlistu podijelila s cijelim svijetom.

- Tražili ste. Evo je. Službena playlista pjesama za buđenje Artemisa II - napisala je NASA na Instagramu.

- Svaku pjesmu odabrala je ekipa Moon, nastavljajući tradiciju koja je započela prije više od 50 godina - dodali su, prenosi Euronews.

Playlista uključuje hitove poput 'Pink Pony Club' pjevačice Chappell Roan, koja je izazvala posebnu pažnju na društvenim mrežama, zatim 'Green Light' Johna Legenda i Andréa 3000 te bezvremenski klasik 'Under Pressure' grupe Queen i Davida Bowieja. Na popisu su se našle i pjesme 'Tokyo Drifting' (Glass Animals i Denzel Curry), 'Working Class Heroes (Work)' (CeeLo Green) te nježnija 'Sleepyhead' (Young & Sick).

Objava playliste izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a posebno su bili oduševljeni izvođači čija je glazba stigla do Mjeseca. Grupa Glass Animals poručila je kako je to 'najbolja stvar koja im se ikad dogodila', dok je Young & Sick napisao: 'Moj život više nikada neće biti isti'.

Reper Denzel Curry, koji gostuje na pjesmi 'Tokyo Drifting', otišao je i korak dalje. Proglasio se 'prvim reperom' čija je pjesma puštena u svemiru', uz poruku: 'Do beskonačnosti i dalje, ku*kini sinovi'.

Praksa puštanja glazbe za buđenje astronauta nije novost. Tradicija seže još u doba programa Apollo i Gemini, a njezin je cilj oduvijek bio jačanje morala i osjećaja zajedništva između posade u svemiru i tima na Zemlji. Kako je svojedobno objasnio jedan dužnosnik NASA-e, cilj je promicanje 'prijateljstva i timskog duha', zbog čega uprava nikada nije pokušala diktirati sadržaj ili dopustiti vanjskim interesima da utječu na odabir.

Tako su se astronauti Apolla 10 budili uz Franka Sinatru i Tonyja Bennetta, dok je posada Apolla 15 imala smisla za humor pa je odabrala glazbenu temu iz filma '2001: Odiseja u svemiru'. Misija Artemis II nastavila je ovu tradiciju modernim, eklektičnim odabirom koji se proteže kroz različite žanrove i desetljeća.