Piqueovi prijatelji dali Shakiri nadimak: Nije imala dobar stav

Prijatelji Gerarda Piquea (35) dali su Shakiri (45) podrugljivi nadimak. Pjevačicu su nazvali 'La Patrona', odnosno 'Šefica' čime su navodno opisali njezin karakter.

- Sva Piqueova svita je Shakiru zvala ‘La Patrona’ jer navodno nije imala baš dobar stav prema njima - otkrila je novinarka Lorena Vazquez u showu 'Ya es mediodia'.

Dodala je da se Shakira nikad nije previše družila s Piquevim prijateljima i suprugama drugih igrača Barcelone.

- To je njima kao paru stvaralo problem od početka - rekla je Vazquez.

Ispričala je Lorena i kako se pjevačica nikad nije osjećala ugodno u Barceloni jer tamo navodno nema prijatelja.

- Najbolja prijateljica tu joj je Piqueova majka, a ni s njom sad nije u dobrom odnosu - objasnila je.

Shakira i Pique upoznali su se u Madridu 2010. kada je ona došla snimiti spot za navijačku himnu Svjetskog prvenstva 'Waka Waka'. Zanosni Španjolac tehnicirao je s loptom i kasnije uspio impresionirati pjevačicu. Prema pisanju stranih medija, nogometaš je navodno rekao da će se potruditi osvojiti Svjetsko prvenstvo samo kako bi je mogao opet vidjeti u finalu.

- Upoznao sam je na snimanju pjesmu, a sve je krenulo kada smo se ponovno sreli u Južnoafričkoj Republici. Bila je tamo jer je pjevala na otvaranju natjecanja. Poslao sam joj poruku i pitao kakvo je vrijeme. Bilo je to tipično glupo pitanje. Normalan odgovor bi bio prijedlog da ponesem jaknu, ali nastavljala me informirati o vremenu i došli smo do trenutka kada sam rekao da ću morati doći do finala Svjetskog prvenstva jer je ona pjevala na utakmici. Stigli smo tamo i osvojili naslov - ispričao je svojedobno.

Prekinuli su nedavno nakon 12 godina veze. Pjevačica je nogometaša uhvatila u krevetu s drugom ženom. U početku se nagađalo kako je Katalonac zaveo majku svog suigrača Pabla Gavija (17), a nakon toga pojavile su se informacije da je u vezi sa studenticom iz Barcelone.

