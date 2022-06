J.Lo o anonimnoj poruci koju je dobio Ben Affleck: 'Ne druži se s poslugom i nemoj oženiti nju!'

'Halftime' je novi dokumentarac o divi Jennifer Lopez (52) koji najviše prati proces pripreme za njezin nastup u poluvremenu Superbowla 2020. godine. Osim toga osvrće se i na druge značajne događaje u njenoj uzbudljivoj karijeri.

J.Lo je svjetski poznata zvijezda i 'trostruka prijetnja' kao pjevačica, glumica i plesačica. Stoga ne iznenađuje što je bila odabrana da nastupi u popularnom poluvremenu završnice doigravanja NFL-lige američkog nogometa, poznatije kao Superbowl. No ono što ju je ipak iznenadilo je bila vijest da će joj se na pozornici pridružiti Shakira (45).

- Ovo je najgora ideja na svijetu, da dvoje ljudi nastupa na Superbowlu. Najgora ideja na svijetu - izrazila je J.Lo svoje razočaranje tom odlukom u dokumentarcu.

Njezin menadžer, Benny Medina, dodao je:

- Bilo je uvredljivo reći da su vam trebale dvije Latinoamerikanke da bi obavile posao koji je uvijek odrađivala jedna osoba.

No bez obzira na to J.Lo i Shakira su profesionalno i uspješno odradile svoj nastup. Uspjele su i oboriti rekord na YouTubeu - njihovo poluvrijeme Superbowla je najgledanije do sada, ima čak 239 milijuna pregleda.

U dokumentarcu Jennifer se osvrće i na proces snimanja filma 'Hustlers', u kojem je bila producentica i glumila Ramonu, djevojku koja pleše u striptiz klubu. U dokumentarcu je pokazivala modrice koje je zadobila od vježbanja plesa oko šipke, jer kako navodi, nije htjela uzeti kaskaderku koja bi plesala umjesto nje. Za tu je ulogu bila nominirana za nagradu Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu, no nagradu je ipak otišla u ruke glumici Lauri Dern (55). Lopez se nadala i nominaciji za Oskare, ali nije ju dobila.

To joj nije bila prva nominacija za nagradu Zlatni globus, već je bila nominirana 1998. godine za glavnu ulogu u filmu 'Selena'. Između te dvije nominacije glumila je u oko 40 filmova, ali smatra da je neko vrijeme nisu doživljavali ozbiljno ni u filmskoj ni u glazbenoj industriji zbog načina na koji su je mediji tretirali. Iako je danas svima jasno da J.Lo veoma uspješna u svemu čega se primi, prije nije uvijek bilo tako. Mnogi muški komičari su u počecima njene karijere imali osim rasističkih komentara i neukusne komentare na temu njenog izgleda, točnije zbog njenih oblina koje se tada nisu uklapala u zapadnjačke standarde ljepote. Ismijavali su je čak i u jednoj epizodi 'South Parka'.

Jennifer Lopez je razlog zašto je je Google osmislio opciju pretraživanja informacija pomoću slika. Točnije, razlog je njezina kultna zelena Versace haljina, koju je nosila 2000. godine na dodijeli Grammy nagrada. Bivši direktor Googla je tada izjavio da je bilo nevjerojatno puno pretraga na temu J.Lo i njezine zelene haljine i to ih je inspiriralo da osmisle tu novu funkciju pretraživanja Interneta.

U dokumentarcu se pojavljuje i Ben Affleck (49), bivši ali i sadašnji zaručnik od Lopez. U vrijeme kada su prvi puta bili zajedno mediji su bili opsjednuti s Jenniferini privatnim životom i više su pisali o tome nego o njezinim glumačkim ili pjevačkim uspjesima. Par je već bio zaručen kada je Afflecku stigla anonimna poruka : 'Nemoj se sprijateljiti s poslugom, a pogotovo se oženiti s njom'. On je bio u šoku da bi netko tako nešto napisao o J.Lo, a ona mu je na to samo odgovorila:

- Ja sam Latinoamerikanka, ja sam žena. Očekujem takve stvari. Ti ne očekuješ takve stvari. Očekuješ da te se tretira pošteno.

Dokumentarac je dostupan na Netflixu od 14. lipnja i već se nalazi na listi najgledanijih Netflixovih naslova.

