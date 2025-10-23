Pisali da je Bardot umrla, ona se oglasila: 'Koji je idiot pisao to? Nemam namjeru odustati!'

Lažna vijest da je preminula Brigitte Bardot šokirala je brojne njezine obožavatelje. Povodom toga, francuska glumica bila je prisiljena javiti se da bi potvrdila su proizašle informacije lažne. Inače, tu vijest je objavio popularni Influencer Aquababe, pravog imena Aniss Zitouni, specijaliziran za vijesti o slavnim osobama u Francuskoj.

Foto: Profimedia

- Prema mojim ekskluzivnim informacijama, Brigitte Bardot je danas umrla - napisao je na Aquababe na svojim društvenim mrežama.

U svojim objavama, 27-godišnji influencer čak je tvrdio da je 'naručen njezin lijes u Saint-Paul-de-Jarratu'.

- Ikona je preminula, ostavljajući za sobom nezaboravno nasljeđe i vječni otisak u srcima Francuza - nastavio je Aniss.

No, nekoliko sati kasnije Brigitte je sve demantirala na svojem X profilu.

- Ne znam tko je idiot koji je večeras započeo s ovim lažnim vijestima o mom nestanku, ali znajte da sam dobro i da nemam namjeru odustati - napisala je s dozom ironije i zaključila porukom: 'Pametnome dosta'.

Lažne vijesti počele su kružiti ubrzo nakon što je Brigitte puštena iz bolnice, gdje je ranije ovoga mjeseca bila podvrgnuta manjem kirurškom zahvatu zbog nepoznatog zdravstvenog stanja.

Cijelu situaciju za Daily Mail prokomentirao je i glasnogovornik.

- Madame Bardot se vratila kući i sada se odmara. Dobro je. Filmska ikona trenutačno se oporavlja u svom dugogodišnjem domu u Saint-Tropezu, nakon što je provela tri tjedna u privatnoj bolnici u Toulonu - naglasio je glasnogovornik.

Francuski mediji prethodno su izvještavali da je Bardot hospitalizirana zbog ozbiljne bolesti, što je izazvalo novu zabrinutost za njezino zdravlje.

Podsjetimo, u srpnju 2023. doživjela je zdravstveni incident tijekom toplinskog vala u Saint-Tropezu, kada je imala problema s disanjem, a prilikom čega se oglasio i glumičin suprug Bernard d’Ormale.

- Bilo je oko 9 sati ujutro kada je Brigitte imala problema s disanjem' i opisao je zdravstveni strah kao respiratornu distrakciju - otkrio je Bernard tada.

Brigitte su tada liječnici dali kisik te su je neko vrijeme promatrali, prije nego što su napustili glumičin dom.

- Kao i svi ljudi njezinih godina, više ne podnosi vrućinu - dodao je Bernard tada.

Trenutno se Bardot nalazi kod kuće i u svom prepoznatljivom prkosnom duhu, poručila je da nema namjeru tako lako odustati. Inače, svoj proboj na filmskoj sceni Bardot je ostvarila 1952 godine u filmu 'Djevojka u bikiniju', čime je postala jedna od najpoznatijih francuskih poslijeratnih filmskih zvijezda. Njezin slobodoumni i senzualni imidž obilježio je novi val francuske kinematografije, a iako nije snimila niti jedan fil od 1973., njezina ostavština ostaje neupitna. Unatoč kontroverzama koje su pratile njezine izjave tijekom godina, Bardot ostaje jedna od najlegendarnijih glumačkih ikona svih vremena.