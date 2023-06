Pišek otkrila da su je priveli na granici, objasnila i zašto. Miša Grof: 'Sigurno postoji razlog'

Da, privedena sam zbog neplaćene manje prometne kazne. Zadržali su me na granici i potom zadržali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto sa adresom, rekla je Nikolina Ristović ex Pišek na Uni TV.

Ubrzo nakon što je informacija procurila u javnost, komentirao ju je Nikolinin svekar Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof.

Foto: Antonio Ahel

- Stvarno nisam znao, ali definitivno ću se raspitati. Sigurno je postojao neki razlog, ako ju je policija privela, tu nema šta, baš ću se odmah raspitati - rekao je Miša Grof za Republiku.

Nikolina je u svibnju prošle godine ostala bez supruga Vidoja Ristovića. Preminuo je u 44. godini od zatajenja srca tijekom virusne infekcije. U vrijeme smrti bio je, kako je Pišek priznala Tatjani Jurić u podcastu 'Skip Or Beep', kod ljubavnice.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar to je formulirao kao masaža... Sve je jako čudno, uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca - rekla je Nikolina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Dodala je i kako se ne boji prijetnji bivšeg svekra.

- Zakon je na mojoj strani i ja znam da ću iz ove bitke izaći kao Pirov pobjednik. Jednostavno je vrijeme da se tim nekakvim lokalnim, umišljenim šerifima, koji si daju kojekakve nadimke i titule raznih velikodostojnika, stane na kraj. Stvari treba staviti na svoje mjesto i zakon postoji s određenim razlogom i ne bismo se trebali bojati upotrebljavati ga. Prijetnje sam prijavila policiji, jer sam doživjela otvorene napade s njegove strane, ali ja se ne bojim. Ne znam zašto, možda sam naprosto preluda, ali mislim da ljudi koji previše laju ne grizu - rekla je Pišek.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: