Nikolina nerijetko na društvenim mrežama s pratiteljima dijeli svoje odjevne kombinacije. Sada ih je iznenadila pozirajući u kostimu boje fuksije. Naglasili su kako joj dobro stoji

<p>Hrvatska voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) živi na relaciji Zagreb-Beograd. Trenutno je u Splitu, a nedavno je pokazala kako uživa na rivi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikolina živi na relaciji Zagreb-Beograd</strong></p><p>Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz svojeg svakodnevnog života te oduševljava svojim modnim kombinacijama. Za posljednju objavu pozirala je u dvodijelnom kostimu boje fuksije. 'Raspametila' je svoje pratitelje tom fotografijom, jer ispod sakoa nije odjenula ništa.</p><p>- Joj, grudi su ti ispale. Super ti stoji, ova boja je baš dominantna. Prekrasna si - pisali su joj.</p><p>Uz kostim je iskombinirala i nokte pa ih je nalakirala u vrlo sličnu boju. Umjereno se našminkala jer ju je boja kostima dovoljno istaknula.</p><p>Sličan kostim Ristović je odjenula i ranije, no tada je odjenula i crni top. I tada su joj pratitelji i obožavatelji pisali kako je originalna, no ovoga puta je izdominirala. </p><p>Nerijetko objavljuje fotografije na kojima pokazuje svoje modne kombinacije, no jednom je prilikom u intervjuu za 24sata priznala kako ima mjeseci kada ne potroši apsolutno ništa na krpice.</p><p>- To je uglavnom povezano s putovanjima, jer kada putujem, pronalazim stvari koje mi nisu ovdje dostupne pa ih kupim. U posljednje vrijeme sam svakako smanjila potrošnju. Ono što bih ja voljela nositi ne mogu odjenuti jer bih izgledala kao čudo koje hoda ulicom. Ja volim otkačene stvari, odnosno avangardni pristup - rekla je tada.</p><p>- Ne mislim da je nužno imati brendove na sebi od glave do pete da bi se dobro izgledalo. Evo ja sad nemam i ne osjećam se loše zbog toga - zaključila je. </p><p> </p>