Pišek se prisjetila djetinjstva: Bratić joj kontroverzni političar

<p><strong>Nikolina Ristović Pišek </strong>(47) je na Instagramu objavila fotografiju iz djetinjstva. Prisjetila se igranja s bratićem <strong>Mislavom Žagarom</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ja i tićbra... On je ovaj plavi anđeoliki. Ja sam ova do - napisala je u opis objave.</p><p>Inače, Žagar je od ranije poznat javnosti, i to kao političar. Prije četiri godine je stranka Naprijed, Hrvatska! - Progresivni savez za predsjednika Gradske organizacije Grada Zagreba izabrala upravo<strong> </strong>Žagara i ujedno ga predložila kao kandidata za zagrebačkog gradonačelnika na lokalnim izborima.</p><p>Žagara je za stranačkog kandidata za gradonačelnika Zagreba na skupštini u Kulturnom centru Travno predložio predsjednik stranke <strong>Ivo Josipović</strong> (63).</p><p>Zahvalivši na kandidaturi, Žagar je tada rekao kako građanima Zagreba želi vratiti povjerenje u gradske institucije i u trgovačka društva, a Zagrebu donijeti strategiju i viziju razvoja te raditi na obnovi političke kulture u Gradskoj skupštini i unapređenju životnog standarda stanovnika Zagreba. No, kasnije se povukao iz politike i javnosti.</p>