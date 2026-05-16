Kakve šanse previđaju našim Lelekicama za pobjedu u finalu Eurosonga? Evo i tko je favorit

Piše HINA, Tina Ozmec-Ban,
Među 25 izvođača koji će se večeras boriti za pobjedu na 70. izdanju Eurosonga su i hrvatske predstavnice, grupa Lelek. One su se plasirale u finale u prvom polufinalu u utorak

Večeras se natječe 25 izvođača u finalu Eurosonga u Beču, a ovogodišnje 70. izdanje najvećega svjetskog glazbenog natjecanja uživo zasjenile su političke napetosti zbog sudjelovanja Izraela. Ovogodišnje izdanje bojkotira pet zemalja, Slovenija, Irska, Island, Nizozemska i Španjolska, sve u znak prosvjeda protiv izraelske vojne kampanje u Gazi i uključivanja Izraela u natjecanje.

Na kladionicama su Finska, Grčka i Australija među favoritima za pobjedu na natjecanju, koje bi trebalo privući milijune televizijskih gledatelja u Europi i svijetu. Trenutno je na prvom mjestu Finska, s čak 41 posto šansi za pobjedu. Slijedi Australija, koju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse' s 20 posto šansi te Akylas, grčki predstavnik s 8 posto šansi. Na četvrtom mjestu je predstavnik Izraela, Noam Bettan s pjesom 'Michelle' koji ima 6 posto šansi za pobjedu. 

Hrvatska se u finale plasirala u prvom polufinalu, a naše predstavnice, grupa Lelek, se trenutno nalaze na 15. mjestu na eurovizijskim kladionicama s 1 posto šanse za pobjedu. Uoči polufinala su varirale oko 13. mjesta, a prije par dana su bile i na 11. mjestu. 

Očekuje se da će ime pobjednika biti objavljeno nedugo nakon 1 sat ujutro nakon tradicionalno dugog procesa glasanja.

Ovogodišnje izdanje se održava u Austriji, nakon što je glazbenik JJ prošle godine odnio pobjedu na natjecanju u Baselu. Tradicionalno, Austrija se kao zemlja domaćin plasirala direktno u finale, no njezin ovogodišnji predstavnik Cosmo je trenutno na samom dnu kladionica. Osim Austrije, u finale su se direktno plasirali i predstavnici Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Njemačke.

