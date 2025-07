Pitali smo najboljeg prijatelja Maje Šuput što misli o romansi sa Šimom: Evo što kaže Grubnić

Romansa u kojoj su čitatelji 24sata uhvatili 'Gospodina Savršenog' Šimu Eleza i Maju Šuput danima pobuđuje veliki interes javnosti. Podsjetimo, cijela priča je počela kad su upravo 24sata ekskluzivno objavila fotografije na kojima se vidi da Maja i Šime uživaju zajedno u splitskom kanalu na brodici. Tad su, kako smo objavili, izmjenjivali nježnosti, a u jednom trenutku stiglo je i voće.

Nakon toga čitatelji su ih snimili na Istu i susjednoj Premudi kako večeraju, šeću i - drži se za ruke! I dok mnogi komentiraju veliku razliku u godinama, njih dvoje očito to ne doživljavaju kao problem.

Također, na otoku Istu sve je bilo spremno za Majin koncert povodom 50 godina otočkog košarkaškog turnira. No vrijeme je odlučilo drukčije, olujni oblaci natjerali su sve u zaklon. No za Maju odustajanje nije opcija, spontano je preselila koncert u lokalnu konobu, gdje je fešta potrajala do ranih jutarnjih sati. A tko je konobario? Ni manje ni više nego Šime!

- Uhvatio se konobarskog posla kao da mu je to drugi poziv! Maja je pjevala, a on je točio vino i nosio tanjure - javlja oduševljeni čitatelj, koji nam je poslao i video.

Poznato je da iza svih Majinih kreacija i odjevnih kombinacija mahom stoji njezin dugogodišnji prijatelj Marko Grubnić, kojeg smo pitali što misli o Maji i Šimi i svemu što se događa oko njih u zadnje vrijeme.

- Ja stvarno to ne bih komentirao. Ne bih komentirao ničiji privatni život, nije moja stvar, stvarno nemam nikakav komentar - rekao nam je Grubnić.