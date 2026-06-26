Pitt pobjeđuje u pravnoj bitci s Angelinom Jolie oko vinarije?

Brad Pitt zabilježio je značajnu pobjedu u dugotrajnom pravnom sporu protiv bivše supruge Angeline Jolie oko njihove zajedničke francuske vinarije. Najnovija sudska odluka ide u prilog glumcu i mogla bi otkriti ključne detalje o prodaji Joliene polovice imanja ruskom oligarhu, što je potez za koji Pitt tvrdi da je bio namjeran i štetan za posao koji je godinama gradio.

Viši sud u Kaliforniji odobrio je zahtjev Pittovog pravnog tima kojim se nalažu svjedočenja ključnih članova Stoli grupe, kako prenosi People.com. Prema sudskim dokumentima, Pittov tim je tvrdio da ulagači iz tog diva za proizvodnju alkoholnih pića imaju izravna saznanja o Angelininoj prodaji udjela u francuskoj vinariji 2021. godine tvrtki Tenute del Mondo, koja je vinski odjel Stoli grupe.

Foto: Gregorio Binuya

Sud je naložio da se svjedočenja Alexeya Oliynika iz Stoli grupe i "najkvalificiranijih osoba" iz tvrtki Tenute del Mondo i Nouvel LLC - tvrtke koju je Jolie prodala - moraju održati u Londonu do 30. rujna. Oliynik je prethodno odbijao predati relevantne dokumente ili se pojaviti na svjedočenju, tvrdeći da ga se na to ne može prisiliti kao stanovnika Švicarske.

Dodatni udarac za Jolienu stranu stigao je od kalifornijskog Prizivnog suda, koji je preinačio svoju prethodnu odluku o umiješanosti vlasnika Stoli grupe, Yurija Sheflera. Sud je presudio da, unatoč Sheflerovoj tvrdnji o "minimalnoj ulozi" u prodaji vinarije, "prkosi zdravom razumu da bi Shefler, sofisticirani poslovni čovjek, riskirao gotovo 40 milijuna dolara u transakciji o kojoj ništa nije znao i s kojom nije imao nikakve veze". Ročište o zahtjevu za Sheflerovo svjedočenje zakazano je za 8. srpnja.

Pittov tim tvrdi da je Jolie namjerno odabrala partnera za kojeg je znala da ga on ne želi u poslu, čime je prekršila njihov prethodni dogovor i ugrozila reputaciju vinarije koju je Pitt pažljivo gradio. Navode da je Stoli grupa bila predmetom bojkota zbog povezanosti s invazijom Vladimira Putina na Ukrajinu.

Foto: Baxter

Izvor blizak Pittu ekskluzivno je za People izjavio kako ova pobjeda predstavlja korak prema transparentnosti.

​- Shefler je bio partner za kojeg je Jolie znala da ga Brad ne želi uključenog u posao.

Drugi izvor dodaje kako je postojao dogovor da Pitt ima pravo prvokupa, ali da je Jolie svejedno prodala svoj udio Shefleru. Tvrde da će članovi Stoli grupe sada "morati objasniti kako je točno posao orkestriran".

S druge strane, Joliene pristaše odbacuju te tvrdnje kao Pittovu opsesiju kontrolom. Njezin odvjetnik izjavio je da nedavne presude "nemaju utjecaja na meritum slučaja" te da se Jolie raduje pobjedi na suđenju sljedeće godine kako bi se njihova obitelj konačno mogla "usredotočiti na iscjeljenje".

Izvor blizak glumici kaže da je ona prodala svoj udio Stoliju jer je očekivala da će biti izvrstan globalni distribucijski partner koji će pomoći u rastu poslovanja za dobrobit njihove djece.

Foto: Popular Images

​- Istina je da su Pittov ego i opsesija kontrolom stali na put. Brad je odbio surađivati sa Stolijem samo zato što ih je Angie odabrala, a ne on.

Podsjetimo, Brad Pitt i Angelina Jolie kupili su imanje i vinariju Château Miraval u Francuskoj 2008. godine. Imanje, na kojem su se i vjenčali 2014. godine, postalo je iznimno uspješan posao, poznat po proizvodnji nagrađivanog rosé vina. Međutim, nakon njihovog razlaza 2016. godine, vinarija je postala središte žestokog spora.

Pitt je u veljači 2022. podnio tužbu, navodeći da je Jolie prodala svoj udio unatoč njihovom dogovoru da nitko neće prodati svoj dio bez odobrenja onog drugog. Jolie je odgovorila protutužbom u rujnu 2022., tvrdeći da Pitt od njihovog razvoda vodi "osvetnički rat" protiv nje. Njezina strana tvrdi da formalni dogovor o pravu prvokupa nije postojao, a da su pregovori o prodaji njenog udjela Pittu propali jer je on inzistirao na potpisivanju ugovora o tajnosti koji bi je spriječio da javno govori o okolnostima koje su dovele do njihovog razvoda.

*uz korištenje AI-ja



