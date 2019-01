'Pjesma za A-stranu je super, a snimio sam je na diktafonu...'

Goran Bare (53) nastupao je u subotu u showu 'A-strana' i pjesmom rasplakao sve u studiju. O njegovoj se emotivnoj izvedbi još priča, a postala je i hit na internetu. Bare je pjevao singl 'Sunce više ne izlazi', koji originalno pripada pjevaču Frankieju Valli iz 1965. pod nazivom 'The Sun Ain't Gonna Shine'. Pjevači su morali pokazati svoju 'drugu stranu' pjesmama koje nisu u njihovu stilu.

Foto: screenshot/facebook

- Imao sam planove otpjevati pjesme koje nazivam 'trash pjesmama'. One koje nisu rock, a meni se sviđaju. Svidjela mi se ta pjesma 'The Sun Ain't Gonna Shine'. Napisao sam tekst na hrvatskom jer da sam otpjevao na engleskom bio bi bez veze. Snimio sam pjesmu na diktafon. Kada su me zvali u A-stranu, muzičari su je uvježbali i otpjevali smo - rekao nam je Bare. Na hrvatski jezik prevela ju je domaća grupa 'Dorian Gray' čiji je frontmen bio Massimo Savić (56).

Bare kaže kako ga je jako iznenadilo što je pjesma toliko jako odjeknula u medijima.

- Baš mi se javljaju prijatelji i govore da je bilo jako dobro - kaže pjevač.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glazbenik s nestrpljenjem čeka, kako kaže, veliki koncert s Majkama u sklopu turneje 'Nuspojave' na Šalati 1. lipnja. Taj će koncert biti kruna turneje istoimenog rock albuma.

Društvene mreže ne prati pa ne zna što ljudi kažu za album, ali mu suradnici donose isprintane komentare. Sve što je dosad vidio su dobre reakcije te, kako kaže, ne zna skrivaju li od njega one loše.