Pjesnikinja ljubavi bez dlake na jeziku: Alka Vuica na Šalati će proslaviti 40 godina karijere

Na pozornici zagrebačke Šalate 8. lipnja Alka Vuica proslavit će ne samo 64. rođendan nego i impresivnih 40 godina karijere. Beskompromisna kantautorica, pjesnikinja i pjevačica, koja je neizbrisivo obilježila ne samo hrvatsku nego i regionalnu glazbenu scenu, priprema spektakl "40 godina hitova - Alka & prijatelji". Bit će to večer koja obećava putovanje kroz četiri desetljeća emocija, legendarnih pjesama i nezaboravnih suradnji.

Alka Vuica se rodila 1961. godine u Puli, a odrastala je u Umagu s majkom Zdenkom i ocem Zvonkom, za kojeg kaže kako je bio izuzetno strog. I Alkini roditelji imali su glazbenog dara - svirali su klavir i saksofon.

- Uvijek sam bila neprilagođena... Roditeljima, ljudima, bilo kome. Osjećala sam se kao da ne pripadam - rekla je Alka o svom djetinjstvu, dodajući kako je bila "tužna djevojčica" koja se strašno bojala smrti. Kaže kako su je kršćanski odgoj i ta njezina prilagođenost odredili u životu.

- Tata me zvao 'sine'. Čudan odgoj za djevojčicu! Zato sam malo divlja - opisuje Alka. Svoje sigurno mjesto pronašla je kao dijete u krošnji stare pinije uz more u Umagu - drvo koje i danas prvo zagrli kad stigne u rodni grad.

Do odlaska na studij defektologije u Zagreb sve joj je bilo zabranjeno, čak i odlazak u izviđače. Oslobođena roditeljske kontrole u Zagrebu, priznala je da se ponašala "kao pas pušten s lanca", iako bi se ljeti, po povratku kući, opet morala pridržavati strogih pravila. Ljubavne pjesme počela je pisati s 12 godina, inspirirana prvom "ljubavlju" - Winnetouom, junakom romana Karla Maya.

Foto: Stephan Lupino

- Imam cijelu bilježnicu posvećenu Winnetouu... Možete onda misliti koliko sam ja puta bila slomljena, koliko sam suza prolila u svojim pjesmama - otkrila je.

Ta rana potreba za izražavanjem kroz stihove, često rođena iz boli, definirala je njezin put. "Da, stihovi uglavnom nastaju iz boli i pjesnici se u boli rađaju," smatra Vuica. Prije nego što je postala poznata pjevačica, Alka je početkom osamdesetih radila kao novinarka za časopise poput Poleta i Starta, intervjuirajući tadašnje zvijezde.

- Bilo je to potpuno drugo vrijeme. Sve je nekako imalo dignitet. Recimo, morali ste baš biti faca da vam izađe intervju u Startu... Danas se piše o ljudima za koje i ne znate tko su ni što rade - prisjetila se Alka svojih početaka. Pamti to vrijeme po uglednim novinarima i fotografima koji su "bilježili stvarnost", dok je danas, kaže, "sve umjetno i fake".

- Takvo je i novinarstvo. Zapravo, i nije važno je li nešto istinito i stvarno, važno je da se dobro prodaje - smatra Alka. Njezin autorski dar prvi je prepoznao Karlo Metikoš, kojeg je upoznala u kultnom kafiću Pirana.

- Posjeli su me na šank i natjerali me da recitiram svoju poeziju. Karlo je oduševljeno rekao: 'Moram te upoznati s Josipom!' - prisjeća se Alka. Suradnja na Josipinu albumu "Hoću samo tebe" (1983.), gdje je Alka napisala sve tekstove, lansirala ju je među najtraženije autore. Uslijedili su hitovi za Denis&Denis ("Ja sam lažljiva"), Tajči ("Hajde da ludujemo" - pobjednička pjesma na jugoslavenskom izboru za Euroviziju 1990.), Željka Bebeka, Neki to vole vruće, Borisa Novkovića, Olivera Dragojevića ("Lijepa bez duše") i Tonyja Cetinskog ("Ja sam zaljubljen").

Iako je na glazbenoj sceni kao autorica od 1980., pjevačku karijeru počela je tek 1993. albumom "Laži me". Vjerojatno nikad ne bi počela pjevati da nije postala majka. Tad je, priznaje, morala odrasti i zarađivati ozbiljan novac. Pjesma "Laži me", za koju je sama napisala glazbu, a Dino Dvornik i Luky pomogli s aranžmanom, postala je megahit.

- Ta mi je pjesma kupila sve! Auto, kuću i stan - otkrila je. Alka je osvojila nagradu za kantautora godine, a mnogi je smatraju prvom koja je uvela etno stil u hrvatski pop, koristeći harmoniku, violinu, pa čak i istarske roženice u svojim aranžmanima.

Alkin privatni život uvijek je bio pod lupom javnosti, dijelom i zbog toga što je bila i ostala poznata po tome da nema dlake na jeziku. Ne krije da su u njezinu životu važne uloge imali muškarci poput Gorana Bregovića i Momčila Bajagića Bajage. S Bregovićem, kojeg je upoznala radeći intervju za Polet, imala je, kaže, turbulentan odnos.

- Naučio me je puno toga o pisanju, dao mi je savjete kako da izađem iz metafore - prisjeća se. Otkrila je i da joj je Bregović posvetio pjesmu "Za Esmu", a ne kako se dugo nagađalo "Pediculis Pubis". Poznato je i kako je Bajagi posvetila neke od svojih najljepših pjesama, poput "Gdje Dunav ljubi nebo" i "Dotakni me usnama".

- Kad smo se upoznali, rekao mi je ti si prvi pisac bez prišteva i naočala. Kako smo bili razdvojeni, često smo se dopisivali pjesmama - otkrila je. S umjetnikom Vukom Veličkovićem ima sina Arijana koji se rodio 1989. godine, danas glazbenog producenta poznatog kao Strapazoot, koji stvara trap glazbu u studiju u podrumu njihove kuće.

- Jako volim Vuka i sretna sam što imam sina s čovjekom koji je na mom emotivnom, civilizacijskom i kulturološkom nivou - kazala je svojedobno Alka, dodajući da su ostali u prijateljskim odnosima i da nikad nije tražila alimentaciju.

- Meni je bilo puno važnije da mi imamo jedan lijep međuljudski odnos - dodala je. Za sina kaže da je njezin najbolji prijatelj i ponosna je na "njegovo poštenje, obrazovanje i dobrotu".

Na pitanje je li puno patila zbog ljubavi, odgovara: "Previše, jer sam svoje ljubavi doživljavala sudbonosno, uvijek. Danas mislim da je to bilo nepotrebno te da sam trebala biti i sebičnija i opuštenija". Trenutačno, kaže, "nema frajera" i uživa u svojoj samoći.

- Nisam se dugo zaljubila i nadam se da ni neću. Kad si zaljubljen, nisi svoj. Ne volim taj osjećaj gubljenja tla pod nogama - iskrena je Alka. Poznata kao hedonistica, Alka ne skriva da voli uživati u životu: "Volim sve što je fino... izležavati se, masirati, ići na wellness, piti šampanjac, fino vino, dobru klopu. Osim što sam hedonistica, ja sam i prava pravcata šminkerica!". Nedavno se angažirala i politički, a na posljednjim izborima podržala je Zorana Milanovića zbog, kako je tad rekla, njegove "iskrenosti i beskompromisnosti". Inače, Alka se i sama 2009. godine kandidirala za predsjednicu države.

Kritična je Alka prema današnjim umjetnicima jer, kaže, nekad su oni mijenjali trendove i svijet, a danas to čine "Putin, i Trump, i horde influencera." Kritična je i prema današnjoj glazbenoj sceni: "Gdje su neki novi Rolling Stonesi, David Bowie, Prince, Michael Jackson... Gdje nam je novi Picasso, Dalí...". Alka razlikuje poeziju od stihova pisanih za glazbu.

- Po vokaciji sam pjesnikinja, poezija je moja prva ljubav... Pisanje tekstova na glazbu je neka vrsta zanata za koji morate imati talent, ali i znanje - objašnjava Alka.

Kad piše na zadanu melodiju, pušta je dok ne postane dio nje. Poezija, s druge strane, "samo iscuri iz mene". Iako je pjevanje unosnije, posebno u "našim razmjerima malih državica", Alka ističe važnost autorskih prava, vjerujući da će se digitalna prava sve više uređivati. Sudjelovanje u TV showovima poput "Tko to tamo pjeva" prihvaća jer je, kako kaže, plaćaju, a usput se i zabavlja.

- Družite se s kolegama, stječete nove prijatelje... Zabavljate se i zarađujete. Ima li išta bolje - kazala je Alka. Smatra da današnji mladi autori često imaju "grozne tekstove".

- Ne vidim ni Štulića, ni Bajagu, ni Bregu, ni Rundeka… Volim Bareta, ali ni on nije baš toliko mlad... - smatra Alka. Mladim kolegama savjetuje: "Izađi iz metafore i piši direktno!".

O starenju govori iskreno: "Ne volim starenje. Voljela bih da sam fizički stala u 30. jer sam u glavi 25-godišnjakinja". Ipak, godine je ne sprečavaju da nosi mini suknje i potpetice. Nikad nije skrivala ni da odlazi na estetske tretmane.

- Photoshop je prevara ako tvrdite da ga ne koristite. Kao i korzet ili grudnjak... Ovo je svakako vrijeme raznih pomagala, pa zašto ih ne koristiti ako možete - rekla je. Koncert na zagrebačkoj Šalati 8. lipnja, na Alkin 64. rođendan, bit će kruna njezina jubileja - 40 godina autorske karijere. Uz nju će nastupiti brojni prijatelji i suradnici, uključujući Josipu Lisac, Severinu, Ninu Badrić, Nenu Belana, Borisa Novkovića, Sandija Cenova, Vladu Kalembera, Tajči i Mladena Grdovića.

- Bit će to večer pjesme, prijateljstva i ljubavi - večer za pamćenje - poručila je Alka. Na dan koncerta bit će objavljen i njezin novi album "Ljubavnik".

- Josipa uvijek šuti tri dana prije koncerta, a to ću uvesti i ja, uz kupke u mlijeku, imam njezine recepte. Ovo će biti jedan od najboljih rođendana koje ću proslaviti, nema ljepše proslaviti rođendan uz publiku i prijatelje koji su otpjevali neke od najdražih pjesama. Da nema gradskih mjera o održavanju koncerta, stvarno bih napravila tulum od jutra do sutra - poručila je Alka uoči koncerta karijere.