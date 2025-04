Pjevač Alen Bičević otkrio kolike su cijene njegovih nastupa...

Nakon pobjede u popularnom showu 'Tvoje lice zvuči poznato', Alen Bičević postao je omiljeno lice domaće glazbene scene. Njegov talent i karizma osvojili su gledatelje, a s njim je u središte pažnje došla i grupa Joy u kojoj je Alen glavni vokal.

Nedavno je bio gost u podcastu Marka Martinovića 'Priče između nota', a otkrio je i koliko naplaćuje svoje nastupe.

- Uvjeti su samo da nema problematičnih ljudi i da se bend ne maltretira. Što se cijena tiče, to varira. Ovisi kakva je zabava - rekao je Alen u početku.

- Svadbe su sad već oko 5000 eura pa na dalje, ovisi gdje se svira. Klubovi su ja mislim nešto manje - ispričao je Alen.

Priznao je i da se dosta toga promijenilo od njegove pobijede u TLZP-u.

- Sjećam se da kad smo mi počinjali da su to bile jako male cifre. Međutim, evo olakotna okolnost se dogodila sa mnom i sa showom 'Tvoje lice zvuči poznato' pa smo mogli i imali prostora korigirati cijene - objasnio je.

Foto: Luka Dubroja

Naime, Alen je svoj izgled drastično promijenio nakon sudjelovanja u showu TLZP. Mnogi ga i dalje ne prepoznaju jer sada ima bujnu smeđu kosu, a prije se, kako kaže, borio s ćelavosti i opadanjem kose.

- Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, je li to genetika ili testosteron, hoćeš-nećeš, to malo utječe na samopouzdanje, ali onda vidiš da ti to stoji - ispričao je jednom prilikom za In Magazin.