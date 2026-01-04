Obavijesti

LIJEPE VIJESTI

Pjevač benda Måneskin zaručio se s djevojkom Dove Cameron

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Moj najdraži dio života. Sretna nova godina, napisala je glumica ispod objave na društvenim mrežama u kojoj je otkrila zaruke. Pokazala je i fotografiju prstena

Američka glumica i pjevačica Dove Cameron (29) i frontmen talijanskog rock benda Måneskin, Damiano David (26) objavili su zaruke. Na društvenim mrežama su sretnu vijest obznanili pratiteljima.

- Moj najdraži dio života. Sretna nova godina - napisala je serijala Descendants.

Objavili su i seriju fotografija na kojima glumica i glazbenik poziraju na zabavi. Ona je na fotkama ponosno pokazala svoj zaručnički prsten.

Inače, u listopadu su se prvi put pojavile glasine o zarukama, a par je tada fotografiran u Sydneyju u usklađenim crnim odijelima. Glumica je već tada nosila prsten na prstenjaku.

Mediji su par počeli povezivati u rujnu 2023. godine, a prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu u veljači 2024. na godišnjoj Pre-Grammy Gali. Cameron je u listopadu objavila da im je godišnjica.

Glumica je u listopadu obilježila njihovu godišnjicu emotivnom objavom.

- Najbolje dvije godine mog života. Barem jednom tjedno me rasplačeš jer je život s tobom postao tako lijep. Volim te na način koji nijedna riječ ne može izraziti, ali nikada neću prestati pokušavati. Buon anniversario amore mio - napisala je tada.

U jednom intervjuu glumica je pričala o tome zašto su odlučili objaviti da su zajedno, iako je nekad osjećala tjeskobu kada bi javno izložila neke stvari iz privatnog života.

- Rano smo razgovarali o tome, jer je to čudna stvar o kojoj morate razgovarati. On je rekao: 'Ako netko u srednjoj školi, ili tko je odvjetnik, medicinska sestra ili radi u kafiću, može objaviti sliku svog partnera i podijeliti normalne, lijepe dijelove svog života, zašto bi za nas to trebalo biti drugačije - rekla je.

I David je vidno zaljubljen, a o tome nerijetko i govori: 'Sviramo glazbu jedno drugome, i rekao bih da smo vrlo sretni jer ona voli glazbu, a ja volim njezinu glazbu. Stvarno mi se sviđa. Tako da je jako zabavno'.

