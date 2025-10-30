Pjevač Måneskina skoro će stati pred oltar? Damiano navodno zaručio djevojku Dove Cameron

Pjevač Damiano David navodno je zaručio svoju djevojku, bivšu Disney zvijezdu Dove Cameron. Par je u vezi dvije godine, a u utorak su uhvaćeni u šetnji po australskom Sydneyu. Na prstu mlade glumice primijećen je novi ukras s velikim dijamantom, javlja TMZ, koji ima i fotografije navodnih zaručnika.

Ova 29-godišnja glumica i njen 3 godine mlađi zaručnik za šetnju su odabrali crne modne kombinacije. Cameron je iskombinirala dugi crni kaput sa širokim crnim hlačama i bijelim topom, a David crne hlače i majicu, a preko ruke je prebacio ležernu bež kratku jaknu.

Ranije ovog mjeseca, par je proslavio drugu godišnjicu veze, a zaljubljena glumica tim je povodom na svom Instagram profilu objavila niz njihovih zajedničkih fotografija i videa. Uz to, s pratiteljima je podijelila i dirljiv tekst posvećen pjevaču. 'Najbolje dvije godine mog života. Najmanje jednom tjedno se rasplačem jer je život postao tako lijep otkad si ti u njemu', započela je.

Emotivnu posvetu zaključila je riječima: 'Volim te na način koji nikada riječima ne bi mogla izraziti, ali nikada neću prestati pokušavati. Sretna godišnjica ljubavi moja'. U komentarima su se nanizale čestitke obožavatelja, ali i nekih poznatih imena. Meksički glumac i pjevač Jaime Camil napisao je: 'Tako sam sretan zbog tebe draga moja Dove', a oglasio se i Damiano David.

Pjevač je u komentaru ispod objave svoje navodne zaručnice napisao: 'Najbolji dio toga što sam živ', te stavio emoji u obliku ružičastog srca. Glasine da su glavni vokal popularnog rock benda Måneskin i glumica u romantičnoj vezi započele su još u rujnu 2023. godine kada se Cameron pojavila na Damianovom koncertu u newyorškom Madison Square Gardenu, a nedugo nakon toga i u Brazilu na nastupu spomenutog talijanskog benda koji je pobijedio na Eurosongu 2021. godine.

Svoju ljubavnu vezu par je potvrdio pojavivši se zajedno na crvenom tepihu 'Clive Davis’ annual pre-Grammy Gale' u veljači prošle godine.

