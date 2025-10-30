Obavijesti

Show

Komentari 0
OTKRIO IH DETALJ

Pjevač Måneskina skoro će stati pred oltar? Damiano navodno zaručio djevojku Dove Cameron

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Pjevač Måneskina skoro će stati pred oltar? Damiano navodno zaručio djevojku Dove Cameron
2
Foto: Instagram

Popularni glazbenik za kojim su uzdisale djevojke diljem svijeta navodno se sprema uploviti u bračnu luku. S poznatom glumicom u vezi je već dvije godine

Pjevač Damiano David navodno je zaručio svoju djevojku, bivšu Disney zvijezdu Dove Cameron. Par je u vezi dvije godine, a u utorak su uhvaćeni u šetnji po australskom Sydneyu. Na prstu mlade glumice primijećen je novi ukras s velikim dijamantom, javlja TMZ, koji ima i fotografije navodnih zaručnika.

OSVOJILI NAGRADU ZA ROCK IZVEDBU Duga crna suknja i visoke pete: Talijanski rokeri Maneskin su pažnju privukli svojim outfitom
Duga crna suknja i visoke pete: Talijanski rokeri Maneskin su pažnju privukli svojim outfitom

Ova 29-godišnja glumica i njen 3 godine mlađi zaručnik za šetnju su odabrali crne modne kombinacije. Cameron je iskombinirala dugi crni kaput sa širokim crnim hlačama i bijelim topom, a David crne hlače i majicu, a preko ruke je prebacio ležernu bež kratku jaknu.

Ranije ovog mjeseca, par je proslavio drugu godišnjicu veze, a zaljubljena glumica tim je povodom na svom Instagram profilu objavila niz njihovih zajedničkih fotografija i videa. Uz to, s pratiteljima je podijelila i dirljiv tekst posvećen pjevaču. 'Najbolje dvije godine mog života. Najmanje jednom tjedno se rasplačem jer je život postao tako lijep otkad si ti u njemu', započela je.

TALIJANSKI MILJENIK ŽENA Damiano iz Maneskina napravio novu tetovažu: Obožavateljice su oduševljene, ali ima i kritika
Damiano iz Maneskina napravio novu tetovažu: Obožavateljice su oduševljene, ali ima i kritika

Emotivnu posvetu zaključila je riječima: 'Volim te na način koji nikada riječima ne bi mogla izraziti, ali nikada neću prestati pokušavati. Sretna godišnjica ljubavi moja'. U komentarima su se nanizale čestitke obožavatelja, ali i nekih poznatih imena. Meksički glumac i pjevač Jaime Camil napisao je: 'Tako sam sretan zbog tebe draga moja Dove', a oglasio se i Damiano David.

Foto: Instagram

Pjevač je u komentaru ispod objave svoje navodne zaručnice napisao: 'Najbolji dio toga što sam živ', te stavio emoji u obliku ružičastog srca. Glasine da su glavni vokal popularnog rock benda Måneskin i glumica u romantičnoj vezi započele su još u rujnu 2023. godine kada se Cameron pojavila na Damianovom koncertu u newyorškom Madison Square Gardenu, a nedugo nakon toga i u Brazilu na nastupu spomenutog talijanskog benda koji je pobijedio na Eurosongu 2021. godine.

PROBLEMI U GLAZBENOM SVIJETU Sporne pjesme s Eurosonga: Za plagiranje su optužili Srpkinje, Maneskin, ali i Damira Kedžu...
Sporne pjesme s Eurosonga: Za plagiranje su optužili Srpkinje, Maneskin, ali i Damira Kedžu...

Svoju ljubavnu vezu par je potvrdio pojavivši se zajedno na crvenom tepihu 'Clive Davis’ annual pre-Grammy Gale' u veljači prošle godine.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025