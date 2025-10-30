Popularni glazbenik za kojim su uzdisale djevojke diljem svijeta navodno se sprema uploviti u bračnu luku. S poznatom glumicom u vezi je već dvije godine
Pjevač Måneskina skoro će stati pred oltar? Damiano navodno zaručio djevojku Dove Cameron
Pjevač Damiano David navodno je zaručio svoju djevojku, bivšu Disney zvijezdu Dove Cameron. Par je u vezi dvije godine, a u utorak su uhvaćeni u šetnji po australskom Sydneyu. Na prstu mlade glumice primijećen je novi ukras s velikim dijamantom, javlja TMZ, koji ima i fotografije navodnih zaručnika.
Ova 29-godišnja glumica i njen 3 godine mlađi zaručnik za šetnju su odabrali crne modne kombinacije. Cameron je iskombinirala dugi crni kaput sa širokim crnim hlačama i bijelim topom, a David crne hlače i majicu, a preko ruke je prebacio ležernu bež kratku jaknu.
Ranije ovog mjeseca, par je proslavio drugu godišnjicu veze, a zaljubljena glumica tim je povodom na svom Instagram profilu objavila niz njihovih zajedničkih fotografija i videa. Uz to, s pratiteljima je podijelila i dirljiv tekst posvećen pjevaču. 'Najbolje dvije godine mog života. Najmanje jednom tjedno se rasplačem jer je život postao tako lijep otkad si ti u njemu', započela je.
Emotivnu posvetu zaključila je riječima: 'Volim te na način koji nikada riječima ne bi mogla izraziti, ali nikada neću prestati pokušavati. Sretna godišnjica ljubavi moja'. U komentarima su se nanizale čestitke obožavatelja, ali i nekih poznatih imena. Meksički glumac i pjevač Jaime Camil napisao je: 'Tako sam sretan zbog tebe draga moja Dove', a oglasio se i Damiano David.
Pjevač je u komentaru ispod objave svoje navodne zaručnice napisao: 'Najbolji dio toga što sam živ', te stavio emoji u obliku ružičastog srca. Glasine da su glavni vokal popularnog rock benda Måneskin i glumica u romantičnoj vezi započele su još u rujnu 2023. godine kada se Cameron pojavila na Damianovom koncertu u newyorškom Madison Square Gardenu, a nedugo nakon toga i u Brazilu na nastupu spomenutog talijanskog benda koji je pobijedio na Eurosongu 2021. godine.
Svoju ljubavnu vezu par je potvrdio pojavivši se zajedno na crvenom tepihu 'Clive Davis’ annual pre-Grammy Gale' u veljači prošle godine.
