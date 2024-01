Sporne pjesme s Eurosonga: Za plagiranje su optužili Srpkinje, Maneskin, ali i Damira Kedžu...

Baby Lasagna je prije nekoliko dana postao veliki favorit za ovogodišnju Doru, a zatim i za Eurosong. Nakon što je pjevačica Zsa Zsa odustala, glazbenik je umjesto nje upao na listu od 24 izvođača na Dori.

Iako je veliki favorit i među domaćom, ali i stranom publikom, postoje i oni koji tvrde da su već čuli sličnu pjesmu.

- Pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' neodoljivo podsjeća, a samim time potencijalno je i plagijat pjesme iznimno poznatog švedskog benda PAIN. Refreni su praktički identični - poručio je čitatelj 24sata, inače veliki obožavatelj švedskih metalaca.

Purišić, odnosno Baby Lasagna, kaže da je prije par dana već dobio poruke obožavatelja švedskog benda oko refrena.

- Primijetio sam i ja da su nam prva dva takta slična, i onda se kasnije razdvajaju. Nisam nikoga svjesno krao - tvrdi Purišić.

Kedžina pjesma ih podsjeća na hit britanskog pjevača

S optužbama za plagijat susreo se Damir Kedžo zbog pjesme 'Angels and Demons', kada su mnogi fanovi ovog natjecanja smatrali kako su Kedžinu pjesmu već čuli ranije.

Podsjećao ih je na poznati hit 'Human' britanskog pjevača Rag'n' Bone Mana iz 2017. godine.

- Plagijat mora imati minimalno četiri ista takta. Moja pjesma ima duh gospela, baš kao i pjesma ‘Human’ i mnoge druge pjesme. Isto kao drugi stilovi. Nikada se ne bih doveo u situaciju da me netko tuži i da imam takav problem. To su tisuće i tisuće eura. Uostalom, problem će imati autori pjesme, a ne ja - rekao Kedžo je u intervjuu.

Španjolske novine optužile Loreen za plagiranje

Na prošlogodišnjem Eurosongu mnogo se brujalo o pjesmi 'Tattoo', koju je izvodila pjevačica Loreen (39). Naime, španjolske novine ABC optužile su prošlogodišnju pobjednicu za plagiranje. Kažu kako ih pjesma previše podsjeća na druge pjesme.

Pišu da neki dijelovi pjesme podsjećaju na 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, dok refren podsjeća na pobjedničku pjesmu Eurosonga 'Euphoria' iz 2012. koju je također izvodila Loreen.

Talijanski 'Loco-Loco' ili srpski 'Loco'?

Na Eurosongu 2021. godine Srbija je imala priliku vratiti natjecanje u svoju zemlju, a rastuća popularnost grupe Hurricane je očito zabrinula Talijane. Tada su govorili kako Srpkinje imaju sličnu pjesmu kao i Aka 7even.

Obožavatelji talijanskog glazbenika Luce Marzane (21), pod umjetničkim imenom Aka 7even, tvrdili su da ih pjesma 'Loco - Loco' podsjeća na onu talijansku sa samo jednim 'Loco' u nazivu pjesmu.

Međutim, Lucina pjesma pojavila se kasnije, nakon što su Hurricane svoju predstavile javnosti. Osim dijela u kojem se govori ram-pam-pam, Srbi nisu primijetili nikakvu sličnost.

Nije siguran da su pokradeni...

Nakon pobjede talijanskog benda Maneskin, neki su smatrali da je njihova pobjednička pjesma 'Zitti e buoni' slična onoj australske rock grupe.

Jossi Lissens, član australske rock grupe 'The Vendettas' izjavio je tada za nizozemski RTL da pjesma podsjeća na dijelove njegovog hita 'You want it, You've got it'.

On je rekao da unatoč tome grupa neće poduzeti nikakve pravne mjere protiv mladog talijanskog benda, ali i da nije u potpunosti siguran da su pokradeni.

Batelić zbog autorske pjesme optužena za plagijat

Za plagijat su optužili i Franku Batelić 2018. godine. Naime, radi se o pjesmi 'Crazy', koju je pjevačica sama napisala, a producent pjesme je Branimir Mihaljević.

Rumunjski pjevač Guez je optužio tim Franke Batelić kako je 'Crazy' kopija njegove 'Ceea ce iubim', a ustvrdio je i kako pjesma albanske pjevačice Denise Gjezo 'Zemer ku je' ima isti sporni beat, kao i hrvatska kandidatkinja za pjesmu Eurovizije.

Nettu optužili da je kopirala pjesmu američke rock grupe

Isto tako, izraelska pop pjevačica Netta Barzilai se suočila sa sličnim optužbama zbog pjesme 'Toy', s kojom je pobijedila na 'Eurosongu' u Portugalu.

Američka kompanija 'Universal Music Studios' poslala je pismo pred tužbu kompozitorima pobjedničke pjesme Doronu Medalieju i Stavu Begeru.

Tvrdili su da su kopirali pjesmu 'Seven Nation Army' iz 2003., američke rock grupe 'The White Stripes'.