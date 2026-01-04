Obavijesti

Show

Komentari 2
IGOR DRVENKAR

Pjevač Parnog valjka objavio najljepše vijesti: Postao je tata

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Pjevač Parnog valjka objavio najljepše vijesti: Postao je tata
Foto: Instagram

Dobrodošla mala dušo. Lira, napisao je pjevač Parnog valjka ispod objave na Instagramu i otkrio kako je djevojčica na svijet stigla 3. siječnja

Glazbenik Igor Drvenkar (34) na društvenim mrežama objavio je kako mu je godina započela na najljepši mogući način. Naime, on i njegova partnerica Nora postali su roditelji, a otkrili su i ime prinove.

- Dobrodošla mala dušo. Lira - napisao je pjevač Parnog valjka ispod objave na Instagramu i otkrio kako je djevojčica na svijet stigla 3. siječnja.

OBJAVIO SRETNE VIJESTI Igor Drvenkar će postati otac: 'Pjesme će imati novi smisao'
Igor Drvenkar će postati otac: 'Pjesme će imati novi smisao'

Čestitke su počele pristizati, a svi su mu pisali kako 'najljepše tek dolazi'.

Inače, Drvenkar je objavio kako će postati otac još u kolovozu, a tada je u opisu objave kratko i emotivno poručio: 'Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao', a dodao je i hashtag 'beba na putu' i tako najavio dolazak prinove u obitelj.

ZALJUBLJENI PAR Igor Drvenkar iz Parnog valjka bio na špici s djevojkom Norom
Igor Drvenkar iz Parnog valjka bio na špici s djevojkom Norom

Par svoj ljubavni život drži podalje od reflektora, a Igor je svojedobno za INMagazin progovorio o partnerici.

- Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije - rekao je tom prilikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
UŽIVALA U DRUŠTVU

Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Laura Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu"
Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'
LJUBOMORA ILI?

Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'

U video na Instagramu srpska pjevačica oštro kritizira mladog kolegu Jozinovića, govoreći kako samo pjeva tuđe hitove i na tome zarađuje
Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Slavne dame i dalje ne izlaze iz bikinija
TRENUCI ZA PAMĆENJE

Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Slavne dame i dalje ne izlaze iz bikinija

Ovaj novogodišnji tjedan mnoge su dame u najboljem svjetlu pokazale svoje raskošne adute. Od Nives Celzijus i njene kćeri Taishe, preko Ive Todorić pa sve do prve dame Melanie Trump. Prisjetimo se najboljih trenutaka tjedna iza nas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026