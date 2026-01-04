Pjevač Parnog valjka objavio najljepše vijesti: Postao je tata

Glazbenik Igor Drvenkar (34) na društvenim mrežama objavio je kako mu je godina započela na najljepši mogući način. Naime, on i njegova partnerica Nora postali su roditelji, a otkrili su i ime prinove.

- Dobrodošla mala dušo. Lira - napisao je pjevač Parnog valjka ispod objave na Instagramu i otkrio kako je djevojčica na svijet stigla 3. siječnja.

Čestitke su počele pristizati, a svi su mu pisali kako 'najljepše tek dolazi'.

Inače, Drvenkar je objavio kako će postati otac još u kolovozu, a tada je u opisu objave kratko i emotivno poručio: 'Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao', a dodao je i hashtag 'beba na putu' i tako najavio dolazak prinove u obitelj.

Par svoj ljubavni život drži podalje od reflektora, a Igor je svojedobno za INMagazin progovorio o partnerici.

- Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije - rekao je tom prilikom.