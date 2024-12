Pjevač The Wanteda završio u bolnici zbog problema sa srcem

Pjevač grupe The Wanted, Max George (36) otkrio da će Božić provesti u bolnici zbog operacije srca. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz bolnice. Detalje o svom zdravstvenom problemu nije ispričao svojim pratiteljima.

- Hej svima, jučer sam se osjećao jako loše i završio u bolnici. Nažalost, nakon nekoliko pretraga otkrili su da imam problema sa srcem. Moram proći još niz pretraga kako bi se utvrdilo koliko su problemi ozbiljni i koja operacija mi je potrebna da se oporavim - započeo je glazbenik svoju objavu.

George je dodao da je 'velika sreća što su ovaj problem otkrili na vrijeme'.

- Očekuje me nekoliko teških tjedana ili mjeseci, a Božić u bolničkom krevetu nije baš bio dio mojih planova! No, kao i uvijek, okružen sam ljubavlju i podrškom svoje divne partnerice Maisie, njezine obitelji, svoje obitelji i prijatelja i siguran sam da sam na najboljem mjestu. Iako je ovo veliki šok i nesumnjivo korak unazad, prihvatit ću to svom snagom. Smatram se sretnikom što su ovo otkrili na vrijeme. Ispričavam se ako vas budem dosađivao ažuriranjima u idućim tjednima. Vjerojatno me čeka mjesec dana u krevetu, a nema baš toliko toga za raditi! Idemo! S ljubavlju, Max - poručio je u opisu objave.

Glazbenik je godinama otvoreno govorio o svojoj borbi s alkoholizmom, pa je tako ranije otkrio kako je jednom prilikom popio '10 piva i tri boce vina u jednoj večeri'. Još prošle godine priznao je da je koristio alkohol kako bi se prilagodio životu pod reflektorima i ublažio svoju anksioznost tijekom najtežeg razdoblja u svom životu.

Foto: Youtube/screenshot

The Wanted je britansko-irski pop osnovan 2009., a postao je poznat u svijetu 2012. singlom 'Glad You Came'. Članovi benda, Max George, Nathan Sykes, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness i pokojni Tom Parker, stekli su međunarodnu slavu zahvaljujući pjesmama poput 'All Time Low' i 'Chasing The Sun'.

Parker je 2022. godine preminuo nakon borbe s tumorom na mozgu. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je bend i njegova supruga Kelsey.