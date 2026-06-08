Pjevačica Emma već podiže prašinu uoči CMC festivala

“Bježiš od mene”, emotivna balada o kompliciranim odnosima i borbi za ljubav - prvijenac je Emme Mašala, mlade glazbenice, koja se hrvatskoj publici predstavlja prvi put na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama.

Moderan spoj hrvatskog popa s elementima balade sjetnog zvuka, koji nosi snažnu poruku, Emmin je put do publike kojoj poklanja snažnu emociju. Upravo porukom o borbi za ljubav, ali i o svim onim borbama koje vodimo sami sa sobom, Emma je odlučna svojim zvonkim, ali snažnim vokalom, dočarati kako se od vrijednosti koje zastupamo ne smije odustajati; i da dobro na kraju uvijek pobjeđuje!

“Iznimno mi je važno dati do znanja kroz ovu pjesmu, na koju sam jako ponosna - da se kroz sve izazove može proći. Ljubav je ta koja treba pobijediti i baš nikada ne trebamo odustajati od nje, ali i od nas samih mada nam se ponekad učini da dajemo sve, ali ne dobijamo zauzvrat isto“, poručila je mlada pjevačica Emma.

- Snimali smo na ranču kod Velike Gorice. Atmosfera je bila sjajna, a ja opuštena. Cijela priča prati snažan tekst i melodiju, a iako mi je to glazbeni prvijenac, osjećala sam se kao u raju - jer radim ono što volim. Upravo mi je cilj da publika prepozna moj rad. U izazovnim vremenima za nas mlade, ponekad je dovoljna pjesma, stih - da vas pokrene u pravom smjeru - poručila je talentirana Zagrepčanka kojoj kamera nije strana.

Foto: Sara Škrlec

Emma je svestrana umjetnica, koja uz glazbenu gradi i filmsku karijeru, a snimala je i u Americi i u Hrvatskoj. Umjetnost je njezin životni put koji je počeo od najranijeg djetinjstva, a publika je ta kojoj želi ispričati priču upravo kroz zapaženi single “Bježiš od mene” - koji iz dana u dan bilježi sve veći broj pregleda na You Tubeu.

- Od malena se bavim pjevanjem, a cilj mi je da radim što volim i nitko sretniji od mene dok sam na sceni - dodaje

Emma predstavlja osvježenje na domaćoj pop sceni, a uz glazbeni izričaj, naglašava estetiku koja joj je iznimno važna, po uzoru na svoje estrade uzore. Jer, priča nije potpuna bez toga. I dok sam naslov pjesme “ Bježiš od mene” kojom se predstavlja, intrigrira, ujedno je objasnila i pozadinu.

Foto: Sara Škrlec

- Ništa od bijega, jer ja svojoj publici dolazim u zagrljaj - poručuje Emma koja se prvi put predstavlja publici na CMC festivalu u Vodicama 12. lipnja. Naučila je na vrijeme kako se na estradi danas njezina glazba mora doživjeti svim osjetilima, a ne samo slušati. Zato se ozbiljno priprema za atraktivan nastup uz izazovnu koreografiju i plesače iz tima trenutno najtraženijeg koreografa u regiji, Diega Siquiere, Brazilca s hrvatskom adresom.

- Radimo danonoćno, jer publika prije svega zaslužuje poštovanje, a prvi se festivali pamte - kaže mlada pjevačica.

Foto: Sara Škrlec

Emma je spremna za svoju premijeru i to uz scenski nastup koji spaja pop i rock segmente, a najavljuje pravu zabavu na prvom festivalu na kojem nastupa, jer vodičke glazbene noći se pamte!

- Zabave nam ne smije manjkati ni u izazovnim vremenima. Publici želim da se zabavi i s festivala ponese dobru energiju, a meni je čast biti dijelom ovog festivala, ovaj put na pozornici. Potrudit ću se da me ne zaborave!