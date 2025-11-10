Pjevačica Marija Šerifović dirljivom objavom potvrdila tužnu vijest o smrti oca

Regionalna glazbena zvijezda Marija Šerifović podijelila je s javnošću tužnu vijest, potvrdivši da je preminuo njezin otac Rajko Šerifović. Pjevačica se od oca oprostila iznimno emotivnom objavom na svom Instagram profilu, koja je rastužila i dirnula njezine brojne obožavatelje i kolege.

Kako navode mediji, njezin otac Rajko preminuo je u Kragujevcu nakon kraće bolesti. Marija je ranije u javnosti govorila o turbulentnom odnosu s ocem, no istaknula je kako mu je sve oprostila, što njezinu oproštajnu poruku čini još snažnijom i iskrenijom. Njezin nadimak za oca, "omiljena baraba", otkriva duboku povezanost i prihvaćanje unatoč svim nesuglasicama iz prošlosti.

Objava je u vrlo kratkom roku izazvala lavinu reakcija. Pratitelji i kolege iz svijeta glazbe preplavili su odjeljak za komentare izrazima sućuti i porukama podrške.

