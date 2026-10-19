Pjevačica Monika Ivkić u suzama i s masnicom na oku: 'Napala me je vlasnica kluba'

Austrijska pop pjevačica porijeklom iz Gradačca šokirala je pratitelje objavom u kojoj navodi da je postala žrtva nasilja nakon odrađenog koncerta u Njemačkoj. Prema njezinim tvrdnjama, vlasnica noćnog kluba zadala joj je snažan udarac u lice uslijed svađe oko isplate honorara.

Monika Ivkić tvrdi da se incident odigrao u nedavno otvorenom klubu "Deep House" u njemačkom gradu Offenbachu. Pjevačica, koju publika prepoznaje po klupskim nastupima, tamo je pjevala zajedno s jednim kolegom. Sve je navodno krenulo po zlu kada je nakon završetka radnog vremena trebala primiti dogovoreni novac.

Ivkić tvrdi da je te večeri radila dva sata i četrdeset minuta, što je uključivalo prekovremeni rad izvan onoga što su prvotno dogovorili. Umjesto isplate honorara, naišla je na nepoštivanje od strane vlasnice lokala, ispričala je Ivkić u TikTok videu dodavši kako je rasprava kulminirala fizičkim obračunom, a pjevačica je izvukla deblji kraj s masnicom ispod oka.

Vidno potresena, objavila je snimku iz automobila na putu kući u kojoj kroz suze opisuje dramatične trenutke. U njoj je detaljno objasnila kako je sukob nastao isključivo zbog novca i nepoštivanja postignutog dogovora.

​- Na kraju me udarila šakom, cijelo oko mi je poplavjelo - ispričala je pjevačica u emotivnom videu. Kasnije se oglasila i podužom objavom na Instagramu, gdje je apelirala na kolege sa scene da paze s kim posluju. Naglasila je kako nitko nije zaslužio takav tretman i da više ne želi šutjeti o nepravdi koju izvođači doživljavaju na terenu. Želi skrenuti pozornost glazbenicima na opasnosti s kojima se mogu susresti daleko od kuće.

- Svoje dostojanstvo, ime i profesionalni integritet ne dam nikome. Ovakvo ponašanje neću prešutjeti niti normalizirati - napisala je Ivkić na svom profilu.

Vlasnica kluba odlučno je demantirala optužbe koje je iznijela Monika Ivkić, nudeći potpuno drugačiju verziju događaja. Prema njezinim tvrdnjama, pjevačica je zapravo bila ta koja je prva pokazala agresivno ponašanje. Vlasnica tvrdi kako je Ivkić bila pod utjecajem alkohola ili droge te da joj je udarila šamar u samoobrani. Tvrdi da je ona žrtva napada te da je fotografiju s masnicom na licu, koju je Ivkić podijelila, pjevačica u potpunosti montirala. Uz to, navodi da ju je pjevačica nakon svega ponovno kontaktirala i tražila dodatni novac zbog otkazivanja narednog nastupa, piše Kurir.

Monika Ivkić, koja se rodila u Gradačcu, s obitelji se u djetinjstvu preselila u Beč. Karijeru je započela visoko kotirajući u njemačkom showu "Njemačka traži zvijezdu" davne 2008. godine, a domaćoj javnosti poznata je i po sudjelovanju u natjecanju Zvezde Granda.