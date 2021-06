U tijeku je Humanitarni tjedan mode by ReStyloh. Sva sredstva prikupljena prodajom stvari poznatih osoba namijenjena su obnovi Opće bolnice 'Dr. Ivo Pedišić' u Sisku. Na platformi ReStyloh danas će se naći odjeća i modni dodaci Mirte Miler, Nine Išek Međugorac, Nike Turković i Aljoše Vojnovića, a u nedjelju stvari Mateja Lončarića, Nike Pavičić i Izabel Kovačić.

Tu su i stvari poznatih osoba koje su se u humanitarnu akciju uključile posljednjih dana. Među njima su i one Nikoline Kovačević, pjevačice u usponu čija je pjesma 'Srce' trenutačno pri vrhu radijskih top ljestvica.

- Što se 'second hand' robe tiče, imam nekoliko komada u ormaru koji su mi jako dragi i vrlo često ih nosim. S godinama sam sve više otkrivala čari 'second handa', a najzabavnije mi je bilo otkrivati različite priče kroz odjeću u 'second handovima' na putovanjima. Ovo mi je prvi put da prodajem svoju robu, pa mi je izuzetno drago da je razlog upravo humanitarne naravi - kazala je talentirana glazbenica. Razotkrila je i tajne svojeg stila:

- Moj se stil mijenjao tijekom godina i mislim da su ga upravo one gradile. Uglavnom je funkcionirao u oprečnim fazama. Mogla bih čak povući paralelu s promjenom stilova u umjetnosti - obično je onaj koji slijedi, potpuno suprotan prethodniku. Nekako tako je bilo i sa mnom - od monokromatskog minimalizma kojem su prethodile šljokičaste tajice i šarena kimona, počela sam se otvarati prema zanimljivim uzorcima koje volim smiriti nekim klasičnim komadom. Danas se uglavnom oblačim kako se taj dan osjećam.

Nikolina Kovačević najavila je kako nastavlja uživati u stilskom te glazbenom izražavanju. Planira nove singlove, a iduće godine i izdavanje prvog albuma.

- Sjajne komade robe koji predstavljaju njihov stil, za humanitarnu su akciju darovale i zvijezde JoomBoosa. Marko Cuccurin, Marta Miler i Nika Pavičić iz svojih su ormara izvukli stvari koje zajedno čine cijeli outfit. Zahvaljujući tome netko po uistinu povoljnoj cijeni može nabaviti odličnu odjevnu kombinaciju za svakodnevicu ili izlazak - istaknula je Dijana Dražetić, pokretačica Humanitarnog tjedna mode i platforme ReStyloh.

Humanitarni tjedan mode by ReStyloh organizira se u suradnji s udrugom 'Pomaganje je uvijek IN', koja pomoć za obnovu sisačke bolnice prikuplja i putem IBAN-a HR7324020061100955019.