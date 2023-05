Pjevačica otkrila zašto je dobila 13 kilograma u kratkom roku: 'Doslovno je vaga skočila...'

Američka pjevačica Bebe Rexha (34) je u nedavnom gostovanju u 'The Jennifer Hudson Showu' progovorila o kritikama koje dobiva na račun izgleda i otkrila kako se zbog sindroma policističnih jajnika udebljala 13 kilograma.

- Otišla sam kod liječnika prošle godine - i mnoge žene zapravo imaju ovo, a ne znaju za to - ali dijagnosticirali su mi 'PCOS', što je sindrom policističnih jajnika - rekla je pjevačica koja je podrijetlom iz Albanije.

Dodala je da je hormonski poremećaj 'jedan od vodećih uzroka zašto se žene debljaju i imaju problema s viškom kilograma'.

- Doslovno je vaga skočila, više od 13 kilograma u tako malo vremena, a možda i malo više - priznala je pa se nadovezala na to da je prošlog mjeseca naišla na svoj snimak na društvenim mrežama i odlučila pročitati komentare.

- Naravno da to nisam trebala napraviti jer prvo što sam ugledala je bilo 'Uh, kako se udebljala', pa evo sada da odgovorim svima, da volim pojesti malo više, ali imam i dijagnozu - otkrila je dalje voditeljici.

Iako Rexha kaže da zna da je kritika samo dio njenog posla jer je ipak javna ličnost, objasnila je kako želi da ljudi prestanu praviti veliku stvar od debljanja.

- 2023. je zašto imamo potrebu komentirati nečiji izgled više? - upitala je dalje.

- Bila sam puno mršavija i udebljala sam se - naravno da je to ljudima šok. Nisam ljuta zbog toga jer je to istina, ali kad vidite takve stvari, to vam smeta - navela je glazbenica.

- Ne znate kroz što netko prolazi u svom životu i koliko je nekome teško - zaključila je dalje.

Rexha je u prošlosti bila vrlo otvorena o problemima sa svojim izgledom tijela , priznavši 2021. da se osjećala 'posramljeno' nakon što se, kako je tada otkrila, 'zapustila' tijekom praznika.