Pjevačica otvoreno: 'Nevinost sam izgubila s 12 godina. Tata je zvao policiju, a i smijao mi se'

Glazbenica Lily Allen (38) otkrila je kako je izgubila nevinost s 12 godina, a da je njezin otac Keith Allen nazvao policiju kada je saznao za to.

Allen, inače majka dvoje djece, koja je od 2020. godine u braku sa zvijezdom serije 'Stranger Things' Davidom Harbourom (48), ispriča je Alanu Carru u njegovom podcastu da se sve odvilo kada je bila na odmoru s ocem i mlađim bratom Alfiejem, danas zvijezdom serije 'Igra Prijestolja'.

Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

- Izgubila sam nevinost s tipom po imenu Fernando u Brazilu. Imala sam oko 12 godina. Ne, ne šalim se. Nikada više nisam s njime razgovarala. Moji su mislili da sam nestala. Otišla sam u njegovu hotelsku sobu - ispričala je glazbenica te dodala kako je ostala prespavati, prenosi Daily Mail.

- Probudila sam se i policija je bila po cijelom hotelu. Doslovno su pretraživali cijelu plažu. Nisam im imala srca reći da sam izgubila nevinost. Bilo mi je to traumatično - dodala je, no nije otkrila koliko je muškarac s kojim je spavala imao godina.

'Tata je od mog seksa s neznancem napravio šalu'

Za pjevačicu je dodatna trauma bila to što je imala spolni odnos s tatinim slavnim prijateljem kada je imala 14 godina. To je opisala u svojoj knjizi 'My Thoughts Exactly', u kojoj je optužila svog oca da je sve pretvorio u šalu.

Kako je napisala, poslali su je u hotel da neimenovanom muškarcu vrati nogometnu opremu nakon humanitarne utakmice koju je odigrao. S njime se našla u baru hotela i on ju je počastio pićem, a zatim odveo u sobu.

Foto: Instagram / ginemargrethe

- Imala sam 14 godina, on je imao 19, ali meni se činio kao netko iz druge generacije. Poslije toga sam se osjećala smiješno. Znala sam da to što se dogodilo nije u redu - ispričala je.

Priznala je da je bila previše uplašena da bi išta rekla ocu, ali kada je na kraju saznao - sve je zanemario.

- Pretvorio je to u anegdotu koju je pričao svojim prijateljima. Smišljali su planove kako će ucjenjivati tog dečka. Moj tata je pretvorio moj seks s tipom kojeg sam jedva poznavala u šalu, zbog toga se nisam dobro osjećala - rekla je.