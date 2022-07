Ovi slavni parovi zakleli su se na vječnu ljubav u Las Vegasu

Zadnjih nekoliko dana priča se o raskošnoj svadbi pjevačice Jennifer Lopez (52) i glumca Ben Afflecka (49). Svoje sudbonosno 'da' izrekli su u Vegasu, ali nisu jedini. Između ostaloga, u gradu dobre zabave vjenčali su se i Kourtney Kardashian i Travis Barker, Cindy Crawford i Richard Gere, i mnogi drugi poznati.

Grad nastao usred pustinje Nevade, mnogima je grad za opuštanje i dobru zabavu, a odavno je poznat i po tome kao dobra i nezaboravna destinacija za raskošna i luksuzna vjenčanja. Nedavno su se tu na vječnu ljubav zakleli glumac Ben Affleck i latino diva Jennifer Lopez.

Nakon dugih 18 godina, kada su posljednji put bili zaručeni, napokon su svoju ljubav uspjeli okruniti brakom.

Prema službenim dokumentima, novopečeni supružnici vjenčali su se u subotu 16. srpnja u Clark Countyju u Nevadi, piše TMZ.

Za ceremoniju, Lopez je nosila bijelu čipkastu vjenčanicu dugih rukava s otvorenim ramenima i dekolteom u obliku srca, korzetom i šlepom te odgovarajućim velom s čipkastim rubom dizajnera Zuhaira Murada.

- Uspjeli smo. Ljubav je prekrasna. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva... Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do prijestolnice vjenčanja svijeta - napisala je Jennifer te dodala:

- Jedva smo stigli do male bijele vjenčane kapelice do ponoći. Ljubazno su ostali otvoreni nekoliko minuta duže, dopustili su nam da se slikamo u ružičastom Cadillac kabrioletu koji je očito nekoć koristio sam Kralj. Ali ako smo htjeli da se Elvis pokaže, to je dodatno koštalo i bio je u krevetu.

Khloe Kardashian i Travis Barker

Nakon što su razmjenjivali nježnosti na crvenom tepihu Grammyja, reality zvijezda Kourtney Kardashian i bubnjar benda Blink-182, Travis Barker, zaputili su se u Las Vegas i pred Elvisovim imitatorom, u društvu fotografa i osiguranja zavjetovali se na vječnu ljubav.

Par je navodno ušetao u kapelicu oko 1.30 sati ujutro s dozvolom za brak, koju su predočili vlasniku kapelice.

- Nisam znao tko je dok se nisu zaustavili ispred ulaza. Radim 0-24, ali željeli su biti sigurni da sam još tamo. Platili su i zatražili lik Elvisa Presleyja, što je bilo obavezno. Nazvao sam ih pet minuta kasnije i rekao da sam pronašao Elvisa i odmah su došli - rekao je svojedobno vlasnik One Love Wedding Chapel, Marty Frierson za časopis People.

Nakon toga par se vjenčao u Italiji u Portofinu, a nakon ceremonije imali su raskošno slavlje.

Nicolas Cage i Riko Shibata

Glumac Nicolas Cage s 31 godinom mlađom djevojkom uplovio je u bračnu luku 16. veljače 2021. godine na intimnoj ceremoniji vjenčanja održanoj u hotelu Wynn u Las Vegasu.

Nova supruga slavnog oskarovca na vjenčanju je nosila ručno rađeni, tradicionalni japanski kimono za vjenčanje dok je Cage sudbonosno 'da' izrekao u crnom odijelu s potpisom američkog dizajnera Toma Forda.

Glumcu je to peti brak i drugo vjenčanje u Vegasu.

Njihovoj intimnoj ceremoniji vjenčanja u Las Vegasu prisustvovala je glumčeva treća supruga Alice Kim s njihovim sinom Kalom. Nova odabranica Nicolasa Cagea je četiri godine mlađa od njegovog sina prvorođenca, Westona Cagea.

Joe Jonas i Sophie Turner

Zvijezda 'Igre prijestolja' Sophie Turner (26) u tajnosti i iznenada vjenčala se sa svojim šest godina starijim odabranikom pjevačem Joe Jonasom (32).

Ceremonija je održana 1. svibnja 2019. godine samo nekoliko sati nakon dodjele glazbenih nagrada Billboard, a na samoj ceremoniji, u kapelici A Little White Chapel u Las Vegasu, našli su se njihovi najbliži, ali i kolege glazbenici. Snimku ceremonije na Instagramu je objavio DJ Diplo.

Par se inače zaručio još u listopadu 2017. godine, no samo vjenčanje odgađali su do sada.

Frank Sinatra i Mia Farrow

Par se upoznao kada je Farrow imala 19, a Sinatra 48 godina, no unatoč razlici u godinama, vjenčali su se u hotelu The Sands u Las Vegasu 1966.

Ipak, brak nije potrajao dugo, a raskinut je dvije godine kasnije nakon što je Sinatra glumici poslao papire za razvod dok je ona snimala film 'Rosemaryna beba'.

Cindy Crawford i Richard Gere

Bili su jedan od omiljenijih celebrity parova u devedesetima i vjenčali su se u Vegasu 1991., no samo četiri godine kasnije njihovom je braku došao kraj.

- Nismo provodili dovoljno vremena zajedno. Oboje smo jednako odgovorni za to. Mislili smo da je u redu da jednostavno doletimo iz Pariza u L.A. da se nađemo na jednu noć i vidimo se. No nije - rekao je Crawford svojedobno za PEOPLE.

Angelina Jolie i Billy Bob Thornton

Jedan od 'najzločestijih' holivudskih parova vjenčao se u Vegasu 2000. godine nakon što su hodali samo kratko vrijeme. Brak je trajao tri godine, a 2018. Thornton je otkrio zašto.

- Jednostavno smo imali različite stilove života. To je jedini razlog zašto više nismo zajedno, možda. Postojao je drugačiji put u životu kojim smo željeli ići - rekao je u podcastu HFPA in Conversation.

Jon Bon Jovi i Dorothea Hurley

Bon Jovi se zaljubio na prvi pogled u Dorotheu i to je više puta istaknuo u intervjuima. 'Osjetio sam privlačnost prema njoj čim sam ju vidio', rekao je. Upoznali su se 1980. u srednjoj školi u New Jerseyju, a Dorothea je Jonu pomogla na satu povijesti, odnosno dala mu je da prepiše od nje na testu.

Jon i Dorothea su se u tajnosti vjenčali 29. travnja 1989. u Las Vegasu što je izazvalo bijes njegovih obožavateljica. Nisu mogle shvatiti čime ga je Dorothea osvojila i bile su okrutne prema njoj s komentarima na račun izgleda.

Bruce Willis i Demi Moore

Bruce i Demi bili su dugo vremena jedan od najpopularnijih slavnih parova na svijetu, a unatoč rastavi i dalje su dobri prijatelji. Par je imao čak dva vjenčanja koja nikada neće zaboraviti.

Ludo su se zaljubili 1987. godine, a samo tri mjeseca otkako su se počeli viđati, pobjegli su u Las Vegas i ondje se vjenčali. Vijest o vjenčanju obišla je svijet, a par mjeseci kasnije organizirali su i raskošnu svadbu na kojoj su bili svi njihovi prijatelji te obitelj. Na ceremoniji im je svirao Little Richard, a među uzvanicima su bila poznata imena iz svijeta showbiza. Ipak, 1998. godine svijetu su obznanili da je njihovoj ljubavi došao kraj. Zahtjev za razvodom predali su 2000. godine.

Melanie Griffith i Don Johnson

Glumci Griffith i Johnson dvaput su se vjenčali, ali i razvodili. Prvi put su se vjenčali 1976. u Vegasu, gdje su imali malu ceremoniju, međutim, razveli su se šest mjeseci kasnije. Drugi put su se vjenčali 1989. i u tom su braku dobili kćer Dakotu Johnson, danas poznatu glumicu, no 1995. ponovno su se razveli i nakon razvoda ostali prijatelji i podrška svojoj kćeri.

Lily Allen i David Harbour

Pjevačica i glumac vjenčali su se u Las Vegasu 7. rujna 2020., a obje zvijezde objavile su fotografije sa skromne ceremonije koju je vodio imitator Elvisa Presleyja, a nakon koje je uslijedio ručak s hamburgerima.

Zvijezde su prvi put viđene zajedno u siječnju 2019., a Allen je prvi put fotografirana kako nosi zaručnički prsten u studenom 2019.

