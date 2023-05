Pjevačica Rebeka ima novi singl 'Spacegazam', objasnila je i značenje neođičnog imena

Rebeka, jedinstvena umjetnica na domaćoj glazbenoj sceni, predstavlja novi singl 'Spacegasm' kojim još jednom potvrđuje da od nje uvijek možemo očekivati neočekivano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako se pitate što je uopće 'Spacegasm', a pri ruci nemate urban dictionary, samo značenje je pojasnila Rebeka.

Foto: Suzana Arslani/Rebeka Ljiljak

- Spacegasm kao riječ pronalazi se samo u urbanim rječnicima, a nosi razna značenja. U slučaju moje pjesme koristim je kao naziv za orgazmično iskustvo prostora, koje možemo dati jedni drugima, a istovremeno biti u ljubavnoj vezi. Orgazam da, ali ne onaj postignut fizičkim seksualnim činom, već onaj ostvaren iz dubokog poznavanja i uvažavanja sebe i partnera - rekla je Rebeka.

Foto: Suzana Arslani/Rebeka Ljiljak

Tekst i glazbu ove unikatne pjesme potpisuje Rebeka, dok je za glazbu i aranžman zaslužan Filip Majdak.

'Spacegasm' prati i spacegazmični video spot u AKC Attacku, koji je snimala Suzana Arslani, a režiju i montažu potpisuju Suzana i Rebeka zajedno.

Foto: Suzana Arslani/Rebeka Ljiljak

- AKC Attack mi se učinio savršenom kulisom za vizualnu poruku - podrška nezavisnoj kulturnoj sceni. AKC Attack od 1997. godine pruža podršku upravo nezavisnoj kulturnoj sceni. Udruga djeluje po “uradi sam” principima, stvara kulturnu, političku i ekonomsku alternativu te njeguje aktivistički pristup i osigurava javni prostor za stvaranje i djelovanje svima koji kreativnim izričajem odbijaju biti dio mainstreama, a žele sudjelovati u promjenama na lokalnoj razini koje vode slobodnom društvu. Mislim da je važno ne zaboraviti da su neki od nas svoj umjetnički put gradili slobodni i neopterećeni zadanim formama te upravo tim načinom doprinijeli proboju alternativnih pogleda na kulturu i umjetnost u prostor mainstreama. Tako se na primjer dogodila Konstrakta, pa ove godine naš Let3. To me toliko veseli da vam to ne mogu opisati - otkrila je Rebeka.

Neobične i nimalo mainstream modne kreacije djelo su mlade modne dizajnerice PELOZAZE, a za styling je zaslužna Rebekina vjerna COCO.