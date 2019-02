'Pjevao sam i plakao jer morao sam nastupati, a otac mi umro'

U pet nastavaka donosimo vam priče o životu velikog estradnog umjetnika i omiljenog pjevača Šabana Šaulića. U karijeri je napravio sve što se moglo, ostavio iza sebe nebrojene klasike. Uz pjesme 'kralja narodne muzike' se plakalo i slavilo...

Huso Šaulić je bio ponosan na svog sina, ali nikad se nije hvalio da je njegov Šaban 'kralj narodne muzike'.

[video: 1204551 / Specijal nikad viđene slike Šabana Šaulića i obitelji]

- Moji roditelji su bili dobri ljudi, vrijedni i pošteni. Nisu bili imućni, ali starija sestra i ja ni u čemu nismo oskudijevali. Otac se bavio prodajom lutrije, a majka je prodavala igračke. Stalno su obilazili sajmove i putovali od jednog mjesta do drugog tako da me je čuvala sestra. Ona je kuhala, vodila domaćinstvo, tjerala me da učim... Kasnije, kada sam uspio, majka je uvijek ponosno govorila da sam naslijedio njenu pamet, hrabrost i talenat za glazbu. Oduvijek je bila hrabra i ratoborna, sudjelovala je i u ratu. Sa 13 godina bila je u partizanima, Otac je bio ponosan na mene, ali nikada se nije hvalisao da mu je sin "kralj narodne muzike", kako me prozvaše - pričao je svojedobno za srpske medije Šaban Šaulić.

Foto: Instagram

Otac je znao dolaziti na njegove koncerte. Skromno bi sjedio i slušao sina kako pjeva.

- A kada bi čuo aplauz, samo bi mu oči zasvijetlile u mraku - kazao je Šaban.

'Talent sam naslijedio od majke'

Šabanova majka Ilduza Demirović bila je Bosanka iz Bijeljine, gdje je on kao dijete i mladić proveo dosta vremena. O majci Ildi, kako su je skraćeno zvali, uvijek je govorio sa puno emocija. Po njoj je njegova kći Ilda dobila i ime.

- Talenat zaista i jesam naslijedio od nje. Baš je lijepo pjevala. Kada bi ona počela pjevati, cijelo susjedstvo bi je slušalo. Uvijek sam se pitao odakle je znala španjolski. Sjećam se da je pjevala pjesmu 'La pico nera'. To je predivna pjesma. Otac, ona i ja se vozimo u vlaku, a ona iz čista mira počne pjevati. Gledam je s divljenjem, kao kuća je bila velika u mojim očima. Rukama je sve objašnjavala, kao da je znala riječi pjesme. Nikada je nisam pitao odakle je tu pjesmu znala - ispričao je jednom prilikom Šaban.

Da pjeva kao slavuj i da odlično imitira razne pjevače prvi je primijetio njegov stric Alija. Jednom ga je pozvao da pjeva u kavani u kojoj se provodio sa društvom. Šabanu je stric bio autoritet i nije se usudio odbiti. Otpjevao je pjesmu: 'Jablani se povijaju' i oduševio sve prisutne.

- Jednom prilikom pjevao sam pjesme od Esme Redžepove i napravio totalni “krkljanac” u kavani. Svi su mislili da Esma pjeva i ulazili su u kavanu kako bi je vidjeli, a onda je uslijedilo razočarenje kada su ugledali mene. Govorili su 'Pa to nije Esma, to je onaj Ildin mali - prisjetio se svojevremeno Šaban svojih početaka

'Bio sam na turneji kad su mi umrli i otac i stric'

Kad je bio na turneji po Australiji saznao je da mu je otac umro.

- Tek sam bio odradio jedan grad u Australiji i čujem u restoranu da mi je otac preminuo. Sa nama je tada bio poznati sportski komentator Marko Marković. On je zapravo čuo. Telefon je zvonio u tom restoranu i neko od organizatora je došao i rekao njemu. On je prišao meni i počeo da govori: "Nemoj se sad nervirati i uzbuđivati, život ide dalje". Ja ga gledam, što mi to priča, s obzirom na to da smo prije toga govorili o sasvim nečem drugom. Da bi mi on rekao da je takva situacija kakva je i da mog oca više nema među živima. Međutim, tada je bio zakazan Sidney i Melbourne. Ljudi su uložili mnogo novaca, nisam mogao otkazati nastupe. To su bila dva najvažnija grada kada je Australija u pitanju. Sjećam se da sam pjevao i plakao. Svega se sjećam... - govorio je Šaban u emisiji 'Iz profila'.

Foto: Privatni album

Prisjetio se i još jednog tužnog trenutka, kada su mu javili da mu je stric Alija preminuo.

- Događa se sljedeća situacija. Doček Nove godine, ja sam u Beču, i sve je rasprodano. Tu večer me, znači, čeka važan nastup. I dobijem poziv da mi je stric umro. Eto, ni tada nisam mogao prisustvovati sahrani. To je bilo strašno. To je druga strana našeg posla - pričao je pokojni Šaban o svojoj obitelji.