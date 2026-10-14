Placido Domingo proglasio ga je nasljednikom, a uskoro ga možemo gledati u HNK Zagreb

Talijanski tenor Giorgio Berrugi koji nastupa na najvažnijim svjetskim opernim pozornicama prvi će se put zagrebačkoj publici predstaviti kao Don José u novoj produkciji Bizetove "Carmen", čija je premijera 23. listopada, pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta zagrebačke Opere Piera Giorgia Morandija, u režiji Piera Francesca Maestrinija.

Opera Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu novu sezonu otvara jednim od najpoznatijih naslova opernog repertoara. Uz snažne domaće solističke snage te Zbor i Orkestar zagrebačke Opere, u novoj produkciji "Carmen" nastupa Giorgio Berrugi, tenor prepoznatljiv po toplom talijanskom zvuku, iznimnoj muzikalnosti i izražajnim nijansama svojih interpretacija.

Umjetnik kojeg je Plácido Domingo istaknuo kao jednog od svojih nasljednika ostvario je karijeru na pozornicama milanske Scale, londonske Kraljevske opere, Bečke državne opere, Bavarske državne opere, Pariške opere i mnogih drugih uglednih opernih kuća. Surađivao je s dirigentima poput Zubina Mehte, Christiana Thielemanna, Fabija Luisija, Gustava Dudamela i Riccarda Chaillyja.

U Zagreb dolazi s bogatim iskustvom uloge Don Joséa, koju je tumačio još kao član ansambla dresdenske Semperoper. Bizetov lik, rastrgan između dužnosti, ljubavi i ljubomore, traži spoj vokalne sigurnosti i snažne glumačke izražajnosti. Upravo su muzikalnost i sposobnost oblikovanja slojevitih likova među prepoznatljivim obilježjima Berrugijevih nastupa.

Njegov umjetnički put pritom je nesvakidašnji: prije pjevačke karijere diplomirao je klarinet s najvišim ocjenama te pet godina bio prvi klarinetist Rimskoga simfonijskog orkestra. Pjevanje je počeo učiti 2007. godine, a već nakon nekoliko mjeseci debitirao je kao Rodolfo u "La Bohème" u venecijanskom Teatru La Fenice.

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Zagrebačka "Carmen" okuplja međunarodno iskustvo i snagu domaćeg ansambla. Na premijeri će uz Berrugija nastupiti Sofija Petrović u naslovnoj ulozi, Darija Auguštan kao Micaëla i Leon Košavić kao Escamillo. Ovu novu produkciju režira Pier Francesco Maestrini, a izvedbama ravna šef dirigent Opere zagrebačkog HNK Pier Giorgio Morandi.

Nova "Carmen" na zagrebačku pozornicu donosi priču o slobodi, strasti i ljubavi koja prerasta u opsesiju - uz susret ovog istaknutog međunarodnoga gosta i prvaka zagrebačke Opere.