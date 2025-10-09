Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'

Nakon napornog olimpijskog tjedna, večeras dolazi trenutak istine - vrijeme je da se na vagi pokaže tko se od kandidata najviše trudio, tko je bio dosljedan u treninzima i pridržavao se jelovnika koje im je propisala nutricionistica. Crveni tim je tijekom olimpijskog tjedna pokazao iznimnu snagu i upornost - osvojili su svih pet olimpijskih prstena i tako zaradili tri kilograma prednosti na vaganju.

Foto: rtl

- Osjećam se dobro i mislim da ne moramo koristiti i rastuću prednost, ali s druge strane, opet me nešto kopka da mi mogla otići kući - iskreno kaže Nena, a Zvone dodaje: „Radio sam više nego prošli tjedan i stvarno se nadam dobrom rezultatu, barem jednoj trojčici.“ Domagoj, kao i uvijek, ostaje smiren i racionalan: „Ja sam uvijek dobro, kako bude bit će. Ne opterećujem se ni s kilogramima ni s time koliko ću skinuti i kako će to biti - jednostavno stanem na vagu, vaga pokaže rezultat, i to je to.“

Trenerica Mirna zadovoljna je napretkom svih kandidata, ali primjećuje i znakove umora.

- Već sad izgledaju poprilično tanano - visi im odjeća, lica su poprimila nove konture, zaista se vidi trud i rad svih ovih devet ciklusa - rekla je. Plavi tim, koji je u olimpijskom tjednu osvojio dva prstena i time dobio jedan kilogram prednosti, nije u istoj situaciji, a napetosti među članovima postaju sve izraženije.

Foto: rtl

Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, koju ostali optužuju da preskače obroke i baca hranu.

- Nisam preskakala obroke - brani se ona, no Domagoj tvrdi suprotno: „Svi imamo zdrave oči i vidimo što se događa, i ona to radi već neko vrijeme.“ Ipak, Kate je stala u njezinu obranu, poručivši: „Nije ona ništa napravila što dosad drugi nisu.“

Ali to nije jedina situacija koja će večeras unijeti napetost u kuću. Među kandidatima su se pojavile priče da Katarina ozbiljno planira napustiti show, što je izazvalo brojne sumnje.

- Čuo sam glasine da je Katarina popila vodu prije vage - rekao je Dominik, a ta će rečenica potaknuti niz reakcija i novih sukoba pa trener Edo sve teže skriva nezadovoljstvo načinom na koji kandidati komuniciraju.

Foto: rtl

- Ne može se napraviti ništa kad se radi i komunicira na ovakav način. Primijetite li vi što je ovdje problem? - upozorio je, istaknuvši kako si kandidati sve rjeđe pružaju podršku.

Situacija će kulminirati kada se u raspravu uključi Ante, kojeg je jučer uvrijedio Dominik, kada mu je rekao da koristi nisko inteligentne rečenice.

- Ljudi koji se smatraju superiornijima od ostalih - to su prekrasni ljudi - rekao je sarkastično Ante, dodatno pojačavši napetost u kući.

Foto: rtl

Tko će iznenaditi svojim rezultatom, tko će razočarati, a tko napustiti show? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.