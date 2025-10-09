Obavijesti

Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Foto: rtl

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku

Kandidatkinja Katarina je u prošloj epizodi 'Života na vagi' završila svoje putovanje nakon što je ostvarila najslabiji rezultat na vaganju. U RTL-ov show ušla je sa 213,6 kilograma, a do kraja je izgubila impresivnih 31,7 kilograma.

- Ne mogu reći da sam tužna. Idem kući. Ne mogu reći ni da sam preponosna... Znam da sam mogla puno bolje - rekla je.

Njezina borba bila je vidljiva tjednima. Iako je cijenila priliku, čežnja za domom postajala je sve jača. 

- Ostala bih bez problema i pet mjesec, ali što se više bliži kraj, to je teže.Ne mogu reći da u meni ima sreće - priznala je Kate.

Foto: rtl

Posebno dirljiv trenutak bio je kad se Katarina obratila svojoj trenerici Mirni, osjećajući potrebu da joj objasni svoje stanje i ispriča se ako ju je razočarala. S knedlom u grlu, otkrila je što joj je predstavljalo najveći teret tijekom boravka u kući.

- Žao mi je ako je Mirna imala u mene neke velike nade, a ja sam znala u sebi da neću do finala ići. Za mene je bio ogroman korak ostaviti svoje dijete doma, a kamoli ovoliko vremena. Možda to ne mogu svi razumjeti, ali jače je od mene - rekla je Katarina kroz suze, priznavši da je ljubav prema kćeri Luciji bila presudna.

Foto: rtl

Katarinine riječi nisu ostavile ravnodušnom ni trenericu Mirnu, koja je, umjesto ljutnje, pokazala duboko razumijevanje i samokritičnost.

- Ja vjerujem da Kate ne radi ništa namjerno i svjesno da bi sabotirala moj trud, ali ja se stvarno ne osjećam najbolje kao trener - priznala je Mirna, preispitujući svoj pristup.

- Osjećam da sam možda negdje ja pogriješila putem, da ju možda nisam dovoljno motivirala ili osvijestila još neke probleme da bi odlučila možda ipak zagristi i ostati dulje - dodala je.

Ipak, obećala joj je bezrezervnu podršku i izvan showa.

- Ja ću joj svakako biti podrška na njenom putu, koliko god joj bude trebalo, ali sad je na njoj da uloži ozbiljan trud i nastavi tamo gdje je stala - rekla je Mirna.

Foto: rtl

Iako napušta show lakša za impresivnih 31,7 kilograma, Katarina je pred svima dala obećanje sebi i svojoj kćeri da je ovo tek početak novog života i da se nikada neće vratiti na staro. Svoje putovanje zaključila je snažnom porukom koja odzvanja kao motivacija za budućnost: 'Do finala me nećete prepoznati!'

