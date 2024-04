Plavi tim za dlaku pobijedio, a Dominik se razočarao: 'Bili smo blizu savršenstva. Tužan sam'

Nakon stresnog servisa koji je završio odlaskom dobrog duha crvenog tima, Roka Ć., ali i odlukom chefa koju nitko nije ni zamišljao – Vehidovim i Viktorovim mijenjanjem timova, timovi su novi dan u kući započeli upravo komentiranjem novonastale situacije. 'Nije ti ovo loše što si promijenio okolinu i ekipu, dobro će ti doći da malo prodišeš i posvetiš se sebi', poručio je svom novom timskom kolegi Mauro, a Domagoj dodao: 'Dobro je za tebe, a dobro je i za nas.'

Foto: RTL

- Ja se nadam da će Vehidu prelazak u plavi tim dobro doći i da će ovdje naučiti da ne treba sve uzimati previše k srcu zato što svatko kaže svašta, ne možeš sve to uzeti za zlo - komentirala je Chiara. 'Jedina dobra stvar koja se dogodila je to da je Viki došao, a sve ostalo je bilo katastrofa', rekao je vođa crvenih Dominik i dodao: 'Ovo definitivno treba biti novi početak za crveni tim, treba poboljšati komunikaciju i treba riješiti te nesuglasice ako će se moći.'

Foto: RTL

Viktoru je bilo jasno da se mora što prije uklopiti u crveni tim pa je rekao: 'Nemam vremena da se prilagodim, moram se odmah ubaciti u crveni tim kao da sam s njima otpočetka.'

Kandidati su se zaputili u kuhinju gdje su ih dočekali chef Tom Gretić i sous chef Ivan Vrbanec. Chef je kandidatima predstavio današnji izazov – priprema hladnog i toplog predjela te glavnog jela u kojima su glavne namirnice slatkovodna riba i vodozemci. Za izazov su imali 60 minuta, a na vođama timova bilo je da podijele kandidate u brigade. U plavom timu za hladno predjelo bili su zaduženi Chiara i Domagoj, za toplo predjelo Vehid i Nikola, a za glavno jelo Lucija i Mauro. Crveni su se podijelili tako da su Roko i Viktor radili hladno predjelo, Milena uz Dominikovu asistenciju toplo, a Anel i Dominik.

Foto: RTL

- Drago mi je to radimo, ali čovjek se uvijek posklizne na onom u čemu je najbolji - komentirala je Milena koja ima najviše iskustva s pripremom vodozemaca i koja je, odrastajući uz Neretvu, dobro upoznata sa žabljim specijalitetima. Anel se također veselio izazovu: 'Ja se osjećam kao da sam osvojio jackpot! Sad ću pokazati da mogu i ribu raditi, još riječnu.' Lucija nije bila optimistična:

- Ta riba nema veze s ribom. To je ne znam što, ne znam kako te kosti funkcioniraju, gdje one idu, ima li te neke glavne kosti - znači apsolutni raspašoj.

Priprema je tekla skladno u oba tima, a chef Gretić u jednom trenutku je pozvao Chiaru sa strane kako bi je pitao je li dobro jer se činila zbunjena i loše raspoložena. Chiara je chefu rekla da je sve u redu, ali chef je ipak kasnije i sa sous chefom Ivanom prokomentirao kako se čini drugačije. Nakon pripreme kandidati su imali po deset minuta za dovršavanje sljedova.

Foto: RTL

- S Viktorom je dosta dobro raditi, on jako dobro barata okusima, misli na svaku komponentu i da sve bude savršeno - rekao je Roko K. za svog novog kolegu s kojim je dovršavao hladno predjelo.

- Viktor je za prvi put u redu, treba se prvo snaći dečko. Vidim da je OK, samo mu nedostaje komunikacije, boji se vjerojatno – tamo je bio s egomanijacima, sad je došao u pravi crveni tim - komentirao je Anel. Plavci su za hladno predjelo servirali pastrvu rezanu na kockice a la tartar, začinjenu koromačem, paprom, pimentom i kimom na umaku od naranče, đumbira i koromača s ukiseljenom ljutikom i tabascom na vrhu. 'Jako lijepo izgleda', bio je prvi komentar chefa Gretića.

Foto: RTL

Roko i Viktor poslužili su pastrvu mariniranu u soli, salatu od rikole s jabukom začinjenu đumbirom i hrenom, emulziju od vlasca s mileramom i ukiseljene rotkvice. 'Oni imaju dosta svega osim pastrve. Onda mislim da kad to uzmeš sve da će se pastrva izgubiti', rekao je Domagoj za predjelo crvenih. 'Meni je ovo preintenzivno, prenapucano, kao za neki goveđi carpaccio, ovaj čips je nepotreban', bio je chefov komentar na predjelo crvenih.

Krenula je priprema toplog predjela i Mileni je odmah bilo jasno da neće ići onako kako je zamislila:

- Krećem ja, točno mi je u glavi da neću odraditi to što trebam odraditi. Nisam nesigurna, više me ta neka nervoza ulovila čim sam dobila te žabe - samo mi je krenulo milijardu misli po glavi.

Foto: RTL

Vehid i Nikola pripremili su chefovima raviol punjen otkoštenim mesom žabe, brudet i ukiseljenu mrkvu s anisom i limunom, dok je Milena servirala svoj rižoto od žaba s pohanim batacima žaba i ulje od peršina. 'Rižoto je okej, mislim da je mrvicu možda sol pobjegla. Pošto je raviol vanserijski, ovo je samo OK, ali dobro, nisam razočaran, mislio sam da će se možda popiknuti', rekao je chef. Kandidati su pripremali glavno jelo, a Dominik je najavio: 'Želim da padnu s nogu kad vide prezentaciju.' Chefovima su on i Anel servirali amura u sosu od bijelog vina, muškatnu buču i kremu od pastrnjaka i salatu s krastavcima te bučino ulje. 'Jako lijepo izgleda', rekao im je Gretić.

Lucija i Mauro poslužili su chefovima amura na dva načina – na tavi i pohan u palenti, uz umak a la paprikaš te paljeni krumpir i ulje od peršina. 'Umak mi je sjajan, krumpir – ne znam što je pjesnik htio reći, ali sve u svemu, dobro je', rekao je chef Tom. Jelom crvenih na prvu su bili oduševljeni, ali su onda primijetili da riba nije dovoljno pečena. 'Da se to nije dogodilo, ovo bi mi bilo jelo dana', zaključio je chef. 'Generalno su napredovali jako u idejama i izvedbama', rekao je sous chef Ivan.

- Imali su oni i prije ideje, ali se ideja vezala isključivo uz začin ili namirnicu, a sad se ideja veže uz okuse i baš sam oduševljen, iskreno sam oduševljen - dodao je chef Gretić.

Foto: RTL

- E pa, kuhari moji, ovo je bilo pa skoro pa spektakularno, sve zajedno. Namirnice koje se ne koriste baš često, ne koriste se previše, ali je ispalo stvarno senzacionalno, malo ste nas izbili iz cipela - zadovoljno je kandidatima rekao chef kad je došlo vrijeme za proglašenje pobjednika izazova.

- Ravioli od žabe - ne sjećam se kad sam zadnji put pojeo nešto tako dobro. Tijesto fino, tanko, mali tehnički problem s umakom, bio je više juha nego umak. Ona mrkva se super uklapa, baš senzacija - pohvalio je Vehida i Nikolu chef, a zatim se osvrnuo na glavno jelo crvenog tima:

Foto: RTL

- Crveni tim, ja da imam restoran u Baranji, to jelo bi se našlo na meniju sigurno. Savršenstvo okusa, ozbiljno. Onaj sos zajedno s ukiseljenom bundevom i jogurtom i krastavcima, zajedno funkcionira kao nekakva indijska varijanta curryja, to je sjajno. I onda dolazimo do kamena u cipeli – riba je bila sirova. Šteta, apsolutna šteta.

Plavi tim je tako odnio pobjedu 2:1, što je posebno teško palo vođi crvenih:

- Ma ne mogu to. Još jedan gubitak, ne mogu ništa dobiti kao vođa. Tužan sam jednostavno, bili smo ovoliko od savršenstva. Nisam probao ribu, to mi je baš jako žao, ali nakon sebe sam isto ljut na Anela jer mislim da je dobio dosta jednostavan zadatak, trebao je samo ispeći ribu. Ne bih trebao više uopće ikad pokušati vjerovati nekome, previše sam vremena dao za nešto drugo i zato sam baš nesretan, baš sam skroz pokisnuo.

Foto: RTL

Crveni su nominirali Milenu i Anela, a chef je odlučio da će Anel dobiti crnu pregaču. 'Nisi ti danas najgori, nego si najbolje dobar, a to je bitno da tako počnemo gledati stvari. Grešaka će biti, meni se događaju, svima se događaju', poručio je Anelu chef. 'Anelu ne znači ništa ta crna pregača, on ju je uzeo zdravo za gotovo', frustrirano je komentirao Dominik.

- Žao mi je što smo se poljuljali kao tim i žao mi je što je to dosta eskaliralo između Anela i Milene. Nismo tu da se volimo, ne morate jedan drugog voljeti, ali poštovanje, molim vas, prije svega, na tragu smo nečeg čudesnog, super radimo, pet nas je i mislim da bi se i dalje trebali svi slagati, barem u kuhinji - poručio je svom timu Dominik.

Vehid je bio zadovoljan svojim prvih kuhanjem u plavom timu: 'Nekako prvi od jako puno izazova koje smo odradili ovdje da se ne moraš brinuti za ništa nego imaš nekoga tko je tu da ide okolo i isproba je li sve OK, nekako svi znaju što trebaju odraditi.'