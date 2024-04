Viktor i Vehid promijenili tim, a Roko napustio 'Hell's Kitchen': 'Ne znam što je veći udarac...'

Pred kandidatima 'Hell's Kitchena' je danas bio još jedan servis, a Anel je poveo crvene na razgibavanje kako bi se zagrijali za izazov koji ih je čekao. Iako je i Dominik sudjelovao u vježbanju, smatrao je da su to vrijeme mogli bolje iskoristiti.

- Umjesto da učimo recepte i to, danas smo tjelovježbom pokrenuli miješanje holandeza i sjeckanje.

Nakon tjelovježbe crvenih i razgovora plavih, oba tima spustila su se u kuhinju gdje ih je dočekao chef Gretić.

- Došao je opet taj dan kojeg se najviše plašite.

- Danas treba biti hrabar, ne treba dopustiti strahu da pobijedi i to je to - rekla je ususret izazovu Chiara.

U plavom timu za hladno predjelo su bili zaduženi Chiara i Mauro, za koje šefica plavog tima Lucija nije smatrala da su dobra kombinacija. Lucija je s Nikolom bila zadužena za toplo predjelo, Domagoj za glavno jelo, a Viktor za priloge. Pripremu za desert chef je zadao Chiari i Luciji.

U crvenom timu za hladno predjelo bili su zaduženi Vehid i Anel, za toplo predjelo i pripremu deserta Roko i Roko, za glavno Milena, a šef tima Dominik bio je zadužen za priloge.

- Samo timski možemo do pobjede. Komunikacija će biti najvažnija - naglasio je Dominik. Iako je priprema prošla bez većih poteškoća, Dominika je razljutilo što su plavci uzeli gotovo sve lisičarke pa je crveni tim bio primoran spremati ragu s minimalnom količinom gljiva.

Lucija je tijekom pripreme obilazila svoj tim i bila pomalo frustrirana Maurom i Chiarom:

- Mauro nema takta prema nikome i doživjela sam živčani jer su bili kao mala djeca kad viču mama, mama, mama. Ja sam bila mama, ako netko nije skužio.

- Lucija sve više i više dobiva taj karakter vođe, ona već ima tog karaktera u sebi i Lucija će nas voditi u pobjedu - dodao je Viktor.

- Sve vas je manje, ja znam da ste svi frendovi, ali na kraju dana tebi je u interesu da ih drilaš. Smiri se, manje trči, više budi fokusiran, svakom kao inspektor dođi i vidi što se još može popraviti - savjetovala je Dominika sous chefica Ivana.

Restoran se otvorio i servis večere započeo, a ubrzo su krenuli i problemi u crvenom timu. Roko Ć. imao je problema s temperaturom pećnice pa mu kamenice nisu dobro ispadale, a stavljao je i nedovoljno holandeza na njih pa su ih morali baciti i tako više nisu imali dovoljno kamenica za goste.

Gretić ga je poslao da se ispriča gostima koji su naručili kamenice i neće ih dobiti.

- Ovo je najgrozniji osjećaj koji se može dogoditi - komentirao je Roko.

Chef je zatim pozvao Anela i Maura na pass i zadao im da se brinu oko preuzimanja narudžba.

- Ja sam spreman, meni je bilo bitno da ekipu ne zbunim, da nemam zbunjole, da im ne govorim šesnaest puta jedno te isto, da ne nastane kaos - spremno je komentirao Mauro.

Nakon još jedne pogreške s kamenicama i nedovoljnom količinom holandeza, Gretić je Roka Ć. potjerao na hlađenje i ljutito dodao:

- Ako je ovo gratinirana kamenica, ja sam magarac!

Ubrzo se Roku Ć. pridružio kolega i imenjak Roko K. koji nije imao dovoljno raviola za sve goste.

- Sve nam je jasno. Zeznuli smo i nemamo što sad tu, ne možemo ništa popravit jer je kasno već - rekao je Roko Ć.

Mauro se dobro snalazio u ulozi chefa na passu, a iako je Anel također smatrao da dobro odrađuje svoj zadatak, ostatak njegova tima nije se s tim slagao.

- Definitivno smatram da je danas najveći problem krenuo od Anela - rekla je Milena i dodala:

- Unio je tako lošu atmosferu, krive stolove čitaš, dereš se bez veze, ponavljaš jedan te isti stol sedamnaest puta…

- Otkako je Anel došao na pass, sve se pobrkalo što se tiče komunikacije - dodao je bivši vođa crvenog tima Vehid koji je u jednom trenutku Anelu i sugerirao neke stvari, što je iznimno naljutilo chefa.

- Vehide, da si ga slušao kao mene! Što ti mijenjaš sad, što mijenjaš?! - ljutito je povikao chef.

- Nekako smo primijetili kroz tu buku da je veliki kaos i raspad crvenog tima. Nama ide savršeno, njima ne baš. Iako su mi dragi ljudi, nekad je lijepo kad gube - priznao je Domagoj.

Nakon pomutnje sa stolovima Milena je prepekla kotlete i chef je odlučio potjerati crvene iz kuhinje, uz naredbu da nominiraju dva svoja člana. Crveni su najvećeg krivca, unatoč problemima s predjelom i kotletima, vidjeli u Anelu.

- Anel kao vođa, bože sačuvaj, meni jedno najneugodnije iskustvo, meni kao osobi koja radi više od deset, dvanaest godina ovaj posao. Nikad nisam vidjela da je vođi više stalo da se on pokaže i dokaže glasnoćom, a uopće ne kuži da on treba biti vođa tima - komentirala je Milena.

Ništa manje kritičan nije bio ni Vehid koji je izjavio:

- Ako će on u jednom trenutku postati vođa, ja ću se definitivno maknuti sa strane jer ja ne želim biti u takvom timu, definitivno.

Kada su stigli u kuću, Vehid i Anel su se posvađali te je Vehid bio posebno ljutit bio što je chef vikao na njega zbog Anela. Milena je također prigovorila Anelu, koji je kao i ostatak svog tima bio uzrujan zbog naprasnog prekida servisa. Ipak, smatrao je da je on svoju zadaću dobro odradio.

- On je samo sretan, on ne osjeća neku krivnju. To što nismo odradili servis njega to ne zanima jer on misli da je odradio super posao - frustrirao je komentirao Vehid.

Ipak, nominirali su Roka Ć. zbog kamenica i Milenu jer je prepekla meso. A dok su se crveni svađali u kući, plavi tim privodio je servis kraju.

Lucija je napravila grešku i nije zatvorila pećnicu pa je i na nju chef Gretić povisio ton:

- Kakvo je to razmišljanje, što je ne zaustavite kad radi gluposti?!

- Mislim da je Lucija dobar lider i dala je sve od sebe da uspije, dogodilo se nekoliko malih grešaka i ona je tu pukla, ali ostala je na nogama - rekao je njezin kolega Nikola.

- Dobro je, bez previše šepanja. Super, nismo ništa vratili, gosti zadovoljni - brz servis, čist, svaka čast ljudi - pohvalio je plavce Gretić nakon uspješno dovršenog servisa.

Luciju su pogodili komentari chefa pa je, unatoč pobjedi, plakala kada su se kao tim povukli u kuću.

- Mislim da je Luce bila više isfrustrirana jer je danas stvarno odradila vrhunski posao i promakne ti jedna greška i chef ti da neki ružni komentar i naravno da te povrijedi i isfrustrira - rekla je Chiara.

Iako se članovi crvenog tima više nisu svađali, nezadovoljstvo je bilo očito. - Svi krive mene da sam ja napravio neugodnu situaciju, malo sam povrijeđen jer mislim da nije tako - priznao je Anel.

Slijedio je trenutak kada su nominirani trebali stati pred chefa Gretića. Milena se chefu pravdala za svoje greške Anelovim lošim vodstvom, a kada je chef pitao kome je još smetalo kako Anel komunicira s timom, javili su se i drugi članovi. Chef je poslao Milenu nazad pa su pred njim ostali Roko i Vehid, a uslijedio je šok kada je chef naprijed pozvao i Viktora.

- Debelog sam osjećaja da se previše oslanjaju na tebe... To nije fer prema tebi i nije fer od njih - rekao je chef Viktoru koji je odmah naglasio kako se on tako ne osjeća.

Chef je zatim rekao svoj trojici da skinu mandure, Viktoru je dao novu crvenu, Vehidu plavu, a Roku poručio:

- Roko, došao ti je kraj. Napusti Hell's Kitchen.

- Mislim da ovo nije nikakav kraj, ovo je samo početak, pogotovo mene kao kuhara - rekao je uvijek optimistični Roko.

- Nema više klanova, nema više šefovanja iza leđa, neću to vidjeti, je li jasno?! - upozorio je kandidate chef i, prije nego ih je poslao u kuću, dodao:

- Mislim da vas čeka duga noć i dosta razgovora.

- Uopće nisam ovo očekivao, u šoku sam još uvijek. Frapiran i u nevjerici nekoj, da Vehid ide u plavi tim mi je nezamislivo - rekao je Dominik.

- Ne znam što bih prihvatio kao veći udarac, to što je Roko otišao ili to što sam dobio plavu bluzu - rekao je Vehid, neutješan zbog razvoja situacije.

Vehida je nova timska kolegica i šefica plavih pokušala malo oraspoložiti:

- Ja ću tebi napraviti krevet i nadam se da ćeš nas prihvatiti otvorena srca kao što ćemo mi prihvatiti tebe i da ćemo ti malo popraviti ovaj tužan dan.

Iako potreseni zbog Rokovog odlaska i Vehidovog prelaska u plavi tim, crveni su bili sretni što im se pridružio Viktor.

- Bit će teško sabrati se, ali Viktor donosi novu svježinu, novu energiju, prekrasno znanje i jedva čekam da krenemo raditi zajedno - komentirao je Dominik.

A kako će se Vehid i Viktor snaći u novim timovima i koji su novi izazovi pred kandidatima – ne propustite u novoj epizodi 'Hell's Kitchen Hrvatska' već sutra u 21.15 na RTL-u!