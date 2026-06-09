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POVRATAK U 90-E

Plavuša s Harvarda se vraća! Objavljen trailer za seriju o tinejdžerici Elle Woods

Piše 24sata,
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Plavuša s Harvarda se vraća! Objavljen trailer za seriju o tinejdžerici Elle Woods
Foto: Screenshot

Trailer nas vodi u 1995. godinu, kada se Elle s obitelji seli s glamuroznog Bel-Aira u sivi Seattle. Njezin dolazak u novu, tmurnu srednju školu pravi je kulturološki šok

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Svijet Elle Woods, jedne od najpoznatijih filmskih plavuša, vraća se na male ekrane serijom "Elle", prednastavkom kultne "Plavuše s Harvarda". Prime Video objavio je prvi trailer koji nas vodi u formativne, tinejdžerske dane omiljene junakinje u devedesetima, puno prije nego što je svojim ružičastim stilom i psićem Bruiserom osvojila Harvard.

Ulogu koja je proslavila Reese Witherspoon sada preuzima Lexi Minetree, dok Witherspoon cijeli projekt nadgleda kao izvršna producentica.

Trailer nas vodi u 1995. godinu, kada se Elle s obitelji seli s glamuroznog Bel-Aira u sivi Seattle. Njezin dolazak u novu, tmurnu srednju školu pravi je kulturološki šok. Njezin prepoznatljivi stil sudara se sa zagasitim bojama i podozrivim pogledima novih kolega. Dok se bori s osjećajem nepripadanja, slomljena pita majku: "Što ako sam ja stvarno ta površna cura iz L.A.-a kakvom me svi smatraju?".

Osim novih prijateljstava i izazova, obožavatelje će posebno razveseliti i prvi susret s voljenim psićem Bruiserom.

Osim Lexi Minetree, glumačku postavu čine June Diane Raphael i Tom Everett Scott kao Ellini roditelji. Kreatorica serije je Laura Kittrell, a produkciju potpisuje Amazon MGM Studios u suradnji s tvrtkom Hello Sunshine.

Serija "Elle" stiže na streaming servis Prime Video prvog srpnja, a veliko povjerenje studija u projekt potvrđuje i činjenica da je druga sezona već naručena, i prije nego što je prva imala premijeru.

*uz korištenje AI-ja

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