Plavuša s Harvarda slavi svoj 43. rođendan: 'Volim starjeti...'

Miljenica Hollywooda Reese Witherspoon danas slavi svoj 43. rođendan.

Glumica se u svojim četrdesetima dokazala se kao producentica, napravila je i svoju modnu liniju Draper James, a postala je iskonska borkinja za prava žena.

Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Mislim da u četrdesetima shvatite da nemate vremena za ljude koji iz vas izvlače najgore ili umanjuju ono što jeste. Tu važnu spoznaju omogućuju nam godine - i to je odlična strana starenja. Stvarno obožavam starjeti! Imam drugačije stavove, sve mi je puno jasnije, bolje sam usredotočena na svoje planove, znam zašto nešto radim, manje improviziram - rekla je jednom prilikom Reese.

Reese je svoju ranu mladost provela u Wiesbadenu u Njemačkoj gdje je njen otac radio kao liječnik u vojnoj bazi. Po povratku u Sjedinjene Države nastanjuje se u Los Angelesu.

U dobi od 7 godina model je u TV reklami, što ju potiče da se bavi glumom. Na filmu debitira 1991. u romantičnoj drami The Man in the Moon.

Foto: IMDB

Godine 1998. nastupila je u tri filma: Overnight Delivery, Pleasantville i Twilight. Iduće je godine glumila u hvaljenoj komediji Election, koja joj je donijela nominaciju za Zlatni globus.

A najveći proboj u karijeri ostvaruje ulogom Elle Woods u uspješnoj komediji Plavuša s Harvarda, te u Sweet Home Alabama, njenom do sada najvećem komercijalnom uspjehu.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Svjetski uspjeh ulogom June Carter Cash u glazbenom filmu Hod po rubu, kojom je osvojila Oscara, Zlatni globus i nagradu BAFTA na najbolju glavnu glumicu.

1999. godine udala se za glumca Ryana Phillippea, s kojim ima dvoje djece. Razveli su se 2007.

Reese Witherspoon posjeduje vlastitu produkcijsku kompaniju, Type A Films, te je aktivno uključena u udruženja za promicanje dječjih i ženskih prava.