Plesne večeri glavnog grada: Zagreb je i ljeti pun sadržaja

Od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća omiljena zabava Zagrepčana bili su plesnjaci. Prateći u stopu svjetske trendove i plešući u ritmu najpopularnijih pop, rock, jazz i swing hitova, odrasle su generacije i generacije mladih. Plesnjak na Zrinjevcu oživljava duh nekadašnjih zagrebačkih plesnjaka. Najava je to sjajnog zagrebačkog ljetnog programa, gdje na jednom od najljepših gradskih trgova, u hladu platana, ljudi plešu, održavaju se plesne radionice, a sve u duhu dobrih prošlih vremena...

Fantastične su i plesne radionice, na Zrinjevcu možete tako 15. kolovoza naučiti engleski valcer, dan kasnije tango, 22. kolovoza na redu je rumba, dan poslije samba... i tako ve do kraja mjeseca. I glazba je pomno birana, a za nju je zaslužan Marin Levaj.

Naravno, građani i brojni turisti grada Zagreba i ovoga će ljeta uživati u raznim sadržajima na Strossu, čuvenom zagrebačkom šetalištu na Gornjem gradu, gdje se sve do 12. rujna odvijaju razna kulturno-glazbena događanja. "Ondje će svatko pronaći zabavu po svom guštu i uživati u dnevnom i večernjem programu koji za vas pripremaju brojni glazbenici, slikari, antikvari, stand up komičari itd. Projekt su prije nekoliko godina pokrenuli poznati zagrebački ulični svirači Kraljevi ulice, a osim Zagrepčana manifestacija svake godine privlači i veliki broj turista.", poruka je Turističke zajednice Grada Zagreba.

- Inspiraciju sam crpio iz priča mog oca Otokara Levaja koji je šezdesetih godina prošlog stoljeća obilazio plesnjake, nosio glazbenicima instrumente da bi upao besplatno i onda tamo 'faćkao' cure. Došao sam na ideju da bi na našem prekrasnom trgu bio to dobar program. Dolaze nam bendovi, a pokušavam u te muzike iz nekih 'davnih' vremena ukomponirati i nešto suvremene pa da su zadovoljne sve generacije - rekao nam je Levaj pa nastavio:

- Dolazi nam jako puno stranaca, neki dan smo svi zajedno zaplesali, mislim da je 'Plesnjak na Zrinjevcu uspio'.

Ima on sjajan program i nadomak Trga bana Josipa Jelačića, u klubu Pri nami, ali malo ga susjedi stopiraju.

- Uvijek s nađe jedan - kaže Levaj.

Tu je već i tradicionalno Ljeto na Strossu, s gotovo svakodnevnim programom na gornjogradskoj šetnici s predstavama, programima za djecu, koncertima, svirkama... Neizostavni su i Histrioni, ove sezone izvode predstavu “Muke po Iveku”. Evo i kratkog sažetka: “U histrionskoj je obradi radnja smještena u današnji Zagreb, a govori o zagrebačkom vozaču Ubera Ivanu Kovaču koji vodi dvostruki život kao IVEK PURGER i IVE TOVAR. Istovremeno, ima dvije žene: jednu na Vrbanima, a drugu na Vrbiku.”

I okolica Zagreba ima bogat program, tako će u Oroslavju gostovati “jaka imena”. Na “Ljetnu pozornicu, od 13. do 17. kolovoza, dolaze Dubioza Kolektiv, Haris Džinović, Doris Dragović, Dalmatino, Krankšvester, uz podršku domaćih snaga poput Stele Rade, TS Brajde, Kumova i Podvinčana.