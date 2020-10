Plus size manekenka šokirala javnost: Skinula se 'do kraja'...

Graham je tijekom cijele trudnoće ponosno objavljivala izazovne fotografije na društvenim mrežama, poput onih u donjem rublju ili pak kupaćem kostimu

<p>Plus size manekenka<strong> Ashley Graham</strong> (32) otkako je rodila sina <strong>Isaaca</strong>, svaki trenutak s njim dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>No sada je odlučila pozirati bez sina, a brojne pratitelje šokirala je fotografija na kojoj pozira potpuno gola. I dok neki komentiraju kako treba ponosno pokazivati svoje tijelo, drugi smatraju da je njezino ponašanje degutantno i nekulturno. </p><p>- Kada neka mršavica objavi fotografiju na kojoj pozira gola onda je riječ o djevojci sumnjivog morala. E a kada to napravi 'punija' žena onda ljudi komentiraju kako je hrabra. Ovo je odvratno. Ti si majka - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Graham je tijekom cijele trudnoće ponosno objavljivala izazovne fotografije na društvenim mrežama, poput onih u donjem rublju ili pak kupaćem kostimu. Stalno je isticala koliko je važna ljubav prema sebi i prihvaćanju svoga tijela.</p><p>U trudnoći je dobila 22 kilograma, međutim, Ashley to nije doticalo.</p><p>- Nikada se nisam osjećala bolje i toliko sam zahvalna što su mi tijelo i moj sin omogućili da budem toliko pokretna i fleksibilna, koliko sam bila do sada - izjavila je tada.</p>