Pobijedio u 'Farmi' pa se nakon 'Parova' želi i oženiti na prvu...

Hrvati ne samo da gledaju reality showove, neki od njih i pristojno zarade. Jedan od njih je Goran Kaleb (31) iz Rogotina kraj Ploča. Gledatelji su ga upoznali kao pobjednika pete sezone 'Farme' iz 2016. koji je osvojio pola milijuna kuna.

Foto: Nova TV

Nakon tog showa, ubrzo je 2017. sudjelovao i u srpskim 'Parovima'. Tamo je proveo 10 tjedana.

Foto: YouTube/screenshot

Sada mu je pozornost privukla i hrvatska inačica popularnog showa 'Married At First Sight' koja se u Hrvatskoj zove 'Brak na prvu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Žena ti se treba svidjeti fizički, ali i dok pričaš s njom. Može biti ne znam kako lijepa, ali može u glavi biti, kako da se izrazim, kokoš - istaknuo je Kaleb vezano uz emisiju 'Brak na prvu' gdje se prijavio.

Foto: RTL

Riječ je o sociološkom eksperimentu u kojemu se dvoje potpunih stranaca prvi put susretnu pred oltarom i pristaju na brak. Međutim, nije ušao u 12 kandidata u ovoj sezoni.

Foto: RTL

Nakon što je završila 'Farma', Goran je rekao kako se nije prijavio jer je želio biti poznat ili zaraditi znatniju količinu novca. Sve je više bilo na nagovor njegovih prijatelja koji su mu uvijek govorili kako bi bio pravi upravo za takvu emisiju.

- Neke su me stvari promijenile na Farmi, recimo, kad čujem sad nešto o sebi dignem glavu i prođem, a prije bih se zapitao zašto to govore - rekao je svojedobno za In Magazin. Nakon emisije ostao je u kontaktu s dosta farmera.

Foto: RTL

- Tako smo dogovorili u početku, bili smo dobri i ako netko od nas pobjedi, da dijelimo, držimo se do kraja. Plan nam je uspio, bili smo skupa, isto smo razmišljali - istaknuo je tada. Nakon pobjede je dio novca uložio u dva apartmana. Kada se u svoje selo vratio kao pobjednik, istaknuo je kako je doček njegovih prijatelja i obitelji u selu bio nešto neviđeno.

- Ušao sam na magarcu, išao oko sela, svaka kuća je iznijela baklju, muzika je išla oko sela, catering pred kućom, bilo je za poželjeti - ispričao je Goran prije tri godine.

Foto: Nova TV

Uspoređujući 'Farmu' i 'Parove', Kaleb je jednom prilikom rekao kako je na 'Farmi' fizičko teško, ali se mogao normalno naspavati. S druge strane, u 'Parovima', tvrdi, se stalno igra psihička igra te pokušavaju vidjeti koliko zapravo sve mogu izdržati. Nije spavao više od četiri sata dnevno. Iz realityja je izašao četiri dana prije finala.

Između ostalog, u 'Parovima' se nije u potpunosti prilagodio okolini, ali kako je vrijeme odmicalo postajao je sve popularniji.

POGLEDAJTE VIDEO: